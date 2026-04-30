Donald Trump Los precios del petróleo impulsados por la guerra en Irán afectan desde el costo de la gasolina hasta los bienes de consumo A medida que la guerra en Irán entra en su tercer mes, se han producido grandes fluctuaciones en el mercado petrolero por los temores a interrupciones en el suministro enérgetico. Esto ha afectado los precios de la gasolina, pero también casi todo lo demás: el costo del combustible y de los materiales derivados del petróleo podría hacer subir los precios de los alimentos y los artículos para el hogar.

Video Precio de la gasolina hoy 30 de abril en EEUU, en promedio $4,30 dólares en California supera los $6

Aumento de los precios en las gasolineras. Subida de las tarifas postales. Vuelos cancelados, pasajes aéreos más caros y cargos por equipaje. Artículos de uso diario, como el jabón y la pasta de dientes, cada vez más caros.

Los consumidores están pagando las consecuencias de la interrupción de la producción energética mundial provocada por la guerra de Irán, ahora que el conflicto entra en su tercer mes. El aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está encareciendo tanto los desplazamientos en autos como los viajes aéreos.

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Muchas empresas advierten que esto no ha hecho más que empezar: el costo del combustible y de los materiales derivados del petróleo podría hacer subir los precios de los alimentos y de los artículos para el hogar.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz a los petroleros, manteniéndolos retenidos en el golfo Pérsico y alejados de los clientes de todo el mundo, mientras que un bloqueo de la Armada de los Estados Unidos impide que Irán venda su propio petróleo. Los precios se dispararon de la noche a la mañana ante la preocupación de que la guerra afecte el flujo de crudo durante mucho tiempo.

Así es como el creciente costo del petróleo y el gas está afectando a los consumidores:

La gasolina alcanza su nivel más alto desde 2022

A medida que sube el costo del crudo, también lo hacen los precios de la gasolina y otros combustibles que mantienen en funcionamiento equipos, automóviles, autobuses, camiones de reparto y aviones.

En todo Estados Unidos, los precios de la gasolina se encuentran en su nivel más alto desde 2022. El promedio nacional alcanzó los 4.30 dólares por galón el jueves, en comparación con los 2.98 dólares antes de que comenzara la guerra, según la Asociación Americana del Automóvil. Eso supone un aumento del 44% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Los precios del diésel encarecen los costos de transporte

Los elevados precios del diésel —un combustible ampliamente usado en vehículos de carga— están encareciendo el transporte de productos de uso diario. El diésel se cotiza ahora a un promedio de casi 5.50 dólares por galón, frente a los 3.76 dólares antes de la guerra, según la AAA.

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Los transportistas han comenzado a aplicar recargos para cubrir el costo. El Servicio Postal implementó un recargo temporal del 8% en algunos de sus servicios, incluido el correo prioritario, para ayudar a mitigar el impacto del aumento de los costos de transporte. Amazon también añadió un recargo del 3.5% por combustible y logística a los vendedores externos que utilizan su plataforma para compensar los precios del combustible.

Los compradores podrían encontrarse con precios más elevados en ropa, cosméticos, muebles y otros productos.

"El diésel es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a los precios de los bienes de consumo", afirmó Peter Zaleski, profesor de economía de la Universidad de Villanova.

Los boletos de avión se están encareciendo

Tras dispararse a 209 dólares el barril a principios de abril, el precio mundial del combustible para aviones bajó la semana pasada a unos 179 dólares, una cifra que sigue estando muy por encima de los aproximadamente 99 dólares de finales de febrero.

El combustible es uno de los mayores gastos de las aerolíneas. Sus precios están haciendo subir las tarifas aéreas, las tarifas de equipaje y los cargos adicionales.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United, American y Southwest, han aumentado las tarifas por equipaje facturado. United está ampliando su modelo de "paga por lo que quieras" de la clase económica a las cabinas premium, cobrando por separado opciones como la selección de asiento. American está añadiendo tarifas por la asignación de asientos en la clase económica básica, incluso para sus miembros de fidelidad de nivel élite.

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Fuera de EEUU, las aerolíneas de Asia y Europa han añadido o aumentado los recargos por combustible, en algunos casos sumando cientos de dólares a los boletos de larga distancia.

Muchas aerolíneas también han recortado los horarios de vuelo, eliminado rutas menos rentables o reducido la capacidad de asientos. El Grupo Lufthansa ha anunciado que planea cancelar unos 20,000 vuelos en toda su red durante los próximos seis meses.

Los fabricantes de bienes de consumo podrían subir los precios

Procter & Gamble, fabricante de productos para el hogar como la pasta dental Crest, el detergente Tide y el papel higiénico Charmin, estimó la semana pasada que la guerra podría suponer una merma de 1,000 millones de dólares en sus ganancias durante el próximo año fiscal si el precio del crudo Brent se mantuviera en torno a los 100 dólares por barril.

Muchos de los productos y envases de P&G están hechos de resina u otros materiales derivados del petróleo, dijo Andre Schulten, director financiero de P&G, a los periodistas el 24 de abril. Afirmó que la empresa podría verse obligada a trasladar parte de los costos a los consumidores.

Unilever, con sede en Londres, que fabrica desde jabón Dove hasta mayonesa Hellmann's, planea subir los precios entre un 2 % y un 3 % en "pequeñas dosis", dijo el director financiero Srinivas Phatak en una conferencia sobre resultados el jueves.

Los alimentos podrían ser los siguientes

Los precios de los alimentos aún no se han visto afectados, según cifras del gobierno. Pero se espera que suban con la escasez de combustible y fertilizantes.

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El combustible representa aproximadamente entre el 15% y el 30% del costo total de los alimentos, según la Independent Grocers Alliance, una agrupación de 7,500 supermercados de todo el mundo. Los fertilizantes también son esenciales para los agricultores, y alrededor del 30% de los envíos mundiales de fertilizantes suelen pasar por el estrecho de Ormuz.

Ken Foster, profesor de economía agrícola en la Universidad de Purdue, señaló que suele haber un desfase de entre 3 y 6 meses entre una crisis en los precios de la energía y un aumento en los precios minoristas de los alimentos. El desfase puede llegar a ser de hasta un año para los alimentos envasados con una vida útil más larga.

Es posible que aumente el hambre en Asia y África

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que 45 millones de personas más —la mayoría de las cuales viven en Asia y África— podrían caer en la hambruna si la guerra no se calma a mediados de este año. Eso elevaría el total mundial de personas que enfrentan inseguridad alimentaria a 363 millones, el nivel más alto registrado.