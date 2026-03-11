Guerra ¿Pueden obligarme a ir a la guerra en Irán? Esto dice la ley sobre el reclutamiento Debido a la tensión que se vive por le guerra en Irán, han surgido dudas de si es obligatorio reclutarse al ejército de Estados Unidos. Aquí te decimos la respuesta.

El aumento de las tensiones y el reciente intercambio de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han despertado una pregunta recurrente: ¿pueden obligarme a ir a la guerra? así que en N+ Univision te explicamos.

Como te hemos informado, el 28 de febrero de 2026, una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel marcó el inicio de la guerra.

El saldo hasta hoy 11 de marzo de 2026, se reportan cerca de 2 mil personas en todos los países que se han registrado ataques, siendo Irán el país de donde eran la mayoría de las víctimas entre militares y civiles, de acuerdo con información de los gobiernos involucrados.

De parte de Estados Unidos, se han confirmado 7 militares estadounidenses fallecidos y y 140 heridos, por los ataques a bases en Medio Oriente.

Mientras que el costo económico se ha reflejado en el precio del petróleo que ha superado los $100 dólares por barril.

¿Habrá reclutamiento de jóvenes para la guerra en Irán?

Ante esta situación, han surgido declaraciones como las de Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, quien al ser cuestionada sobre la creciente inquietud de las madres estadounidenses por el posible reclutamiento de jóvenes.

En una entrevista realizada el domingo Leavitt no descartó el reclutamiento, y señaló que, aunque un servicio militar forzoso "no forma parte del plan actual", el presidente Donald Trump, como comandante en jefe, "mantiene todas las opciones sobre la mesa" para asegurar el éxito de la Operación Furia Épica. Sus palabras sobre el posible reclutamiento, las reiteró en su conferencia de prensa del martes 10 de marzo.

¿Es obligatorio enlistarse en el Ejército de Estados Unidos?

A pesar de la situación, la respuesta es que actualmente el servicio militar no es obligatorio, pero el registro para un posible llamado sí lo es.

Servicio Selectivo (Selective Service)

En Estados Unidos, el ejército es 100% voluntario desde 1973. Sin embargo, existe el Sistema de Servicio Selectivo (SSS). Casi todos los hombres entre 18 y 25 años que viven en el país (ciudadanos, residentes permanentes e incluso inmigrantes indocumentados) deben registrarse por ley.

Aunque es importante señalar que registrarse no significa que estés en el ejército. Es simplemente una base de datos de "elegibles" en caso de que el Congreso y el presidente decidan que el país necesita más soldados de los que tiene el sistema voluntario.

¿Qué tendría que pasar para un reclutamiento forzoso (Draft)?

Para que jóvenes civiles sean llamados a filas de manera obligatoria, tendrían que ocurrir tres pasos legislativos:

Aprobación del congreso: Se debe aprobar una ley que autorice el reclutamiento.

Firma presidencial: El presidente debe aprobar dicha ley.

Sorteo por lotería: Se activaría un sistema basado en fechas de nacimiento para determinar quiénes son llamados a exámenes médicos y de aptitud.

Por lo pronto, como lo ha dicho el gobierno, no hay planes de realizar un reclutamiento de estadounidenses debido a la guerra en Irán, aunque tampoco lo han descartado, pues todo dependerá del desarrollo de la situación.