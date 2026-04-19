Militares

Estados Unidos y Filipinas inician ejercicios militares en medio del conflicto en Medio Oriente

Las maniobras incluyen ejercicios con fuego real y el despliegue de más de 17 mil efectivos en distintas zonas del archipiélago filipino

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Miles de soldados filipinos y estadounidenses, junto a un contingente de fuerzas japonesas, iniciaron el unos ejercicios militares anuales, en pleno conflicto en Medio Oriente.

Los juegos militares incluirán ejercicios con fuego real en el norte de Filipinas, frente al estrecho de Taiwán, así como en una provincia cercana al disputado mar de China Meridional, donde se han registrado choques entre Filipinas y China.

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El ejército japonés, que aporta 1,400 soldados, utilizará un misil crucero Type 88 para hundir un barco al norte de Paoay, indicó el portavoz filipino de los ejercicios, coronel Dennis Hernandez.

Más de 17.000 soldados de tierra, aire y mar participarán durante 19 días en los ejercicios Balikatan (hombro a hombro), similar a la edición del año pasado, que incluyó contingentes de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá.

"Balikatan (...) representa una oportunidad de mostrar nuestra férrea alianza con Filipinas y demostrar nuestro compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto" dijo el portavoz estadounidense de los ejercios, coronel Robert Bunn, antes de la apertura de las maniobras.

Agregó que la presencia de tropas de su país es "una de las más grandes" en años, y que no se vería afectada por el conflcto que Estados Unidos libra en Oriente Medio.

Los ejercicios ocurren a pocos días del fin de una tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, que frenó los enfrentamientos en el conflicto que incluye también a Israel.

Ese conflicto desató una crisis energética global que golpeó a Filipinas, un país dependiente de la importación de petróleo.

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