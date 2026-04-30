Precio de la gasolina Gasolina supera los $6 en California y el petróleo alcanza máximos de 4 años mientras no se vislumbra el final de la guerra en Irán El precio de la gasolina en EEUU repunta tras una breve pausa en su alza, llegando a los 6 dólares por galón en California, y mientras no se vislumbra una resolución a la guerra contra Irán en la que el presidente Donald Trump y el régimen iraní intercambian amenazas de destrucción.

Video Precio de la gasolina hoy 30 de abril en EEUU, en promedio $4,30 dólares en California supera los $6

El precio de la gasolina repuntó en Estados Unidos, con un alza promedio de 27 centavos en una semana, mientras el precio del petróleo roza sus máximos de los últimos 4 años mientras continúa el duelo de amenazas entre el presidente Donald Trump e Irán, que augura que no se vislumbra un pronto final a la guerra contra la República Islámica.

La Asociación Nacional de Automovilistas (AAA), que recopila periódicamente los precios del combustible en el país, reporta que el galón de gasolina en California ya supera la marca de los 6 dólares, siendo el mayor precio en los 50 estados de la Unión.

PUBLICIDAD

"Tras casi dos semanas de bajadas, los precios de la gasolina vuelven a subir, con un incremento de 27 centavos en la media nacional en una sola semana. La media nacional es 1,12 dólares más alta que en esta misma época del año pasado, mientras los precios del petróleo se disparan por encima de los 100 dólares por barril sin que haya indicios de cuándo se reabrirá el estrecho de Ormuz", indica la AAA.

El precio promedio del galón de gasolina regular es de 4.30 dólares, mientras que la semana pasada era de 4.03 dólares.

Afirma la organización que "los precios de la gasolina se encuentran en su nivel más alto de los últimos cuatro años, desde finales de julio de 2022", a los pocos meses de haber iniciado la invasión de Rusia a Ucrania que trastornó el mercado petrolero.

Petróleo cercano a los $120 por barril

En simultáneo, este jueves los precios del petróleo también rozaron su máximo desde 2022, con los contratos para entrega en junio llegando a $126 por barril en la sesión poscierre del mercado, para luego retroceder has los $114.

En lo que va de la guerra, el precio máximo alcanzado por el contrato de Brent más negociado ha sido de 119,50 dólares, registrado el mes pasado.

El precio del Brent sigue siendo mucho más alto que el nivel de unos 70 dólares que tenía antes de la guerra, presionado por la incertidumbre sobre el uso del estrecho de Ormuz, la vía marítima en Medio Oriente por la que circula 20% del petróleo del mundo, y que Irán mantiene bajo vigilancia y cierre.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el aumento de los precios del combustible ha alejado aún más la inflación del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. El presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó en una conferencia de prensa el miércoles que es probable que el banco central mantenga los tipos sin cambios durante meses mientras evalúa el impacto de la guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero.

"Somos muy conscientes de que la gente está sufriendo un aumento en los precios de la gasolina en todo el país", declaró Powell el miércoles. "Y eso duele".

Los precios de la gasolina subieron casi un 21% en marzo con respecto al mes anterior

La Reserva Federal ha mantenido sin cambios su tasa de interés de referencia a corto plazo tras recortarla tres veces el año pasado. Por lo general, el banco central mantiene los tipos elevados —o incluso los sube— para combatir el aumento de la inflación.