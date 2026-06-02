Sentencia Actor de 'How I Met Your Mother' es sentenciado a 32 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia Nick Pasqual fue declarado culpable de intento de asesinato, robo residencial y otros delitos por el ataque a puñaladas contra Allie Shehorn, maquillista de Hollywood

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El actor Nick Pasqual, conocido por una breve participación en la serie How I Met Your Mother, fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intentar asesinar a su expareja Allie Shehorn, maquillista de Hollywood, a quien apuñaló en repetidas ocasiones dentro de su vivienda en Los Ángeles antes de intentar escapar hacia México.

La condena fue impuesta semanas después de que un jurado de California lo declarara culpable de múltiples delitos relacionados con el ataque ocurrido el 23 de mayo de 2024 en la comunidad de Sunland-Shadow Hills, al noreste de Los Ángeles.

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De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Pasqual irrumpió en la vivienda de su exnovia durante la madrugada y la atacó con un cuchillo. Tras la agresión, abandonó California y fue localizado días después en un puesto de control fronterizo en Sierra Blanca, Texas, cuando presuntamente se dirigía hacia la frontera con México.

El mes pasado, un jurado lo encontró culpable de intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente, violencia contra una pareja íntima y otros cargos derivados del caso. Además, durante el juicio también fue condenado por un cargo de violación forzada relacionado con un incidente previo ocurrido durante la relación.

Las investigaciones revelaron que antes del ataque Shehorn había obtenido una orden de restricción contra Pasqual, en la que denunció presuntos episodios de violencia física y sexual. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que el actor ignoró esas restricciones y planeó el ataque contra su expareja.

Pasqual, de 36 años, tuvo participaciones menores en producciones como How I Met Your Mother, Archive 81, Jobs y Rebel Moon. Sin embargo, su nombre adquirió notoriedad nacional tras el proceso judicial derivado de la agresión contra Shehorn.

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¿Quién es Allie Shehorn, la maquillista que sobrevivió al ataque?

Allie Shehorn es una maquillista profesional de Hollywood que ha trabajado en producciones cinematográficas como Babylon, Family Switch y proyectos relacionados con Rebel Moon. Fue precisamente durante una producción cinematográfica donde conoció a Pasqual y posteriormente iniciaron una relación sentimental.

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Según la evidencia presentada durante el juicio, Pasqual la atacó dentro de su casa durante la madrugada del 23 de mayo de 2024. Diversos testimonios y registros judiciales señalan que la víctima recibió más de 20 puñaladas y sufrió lesiones graves en el cuello, brazos, pecho y abdomen.

Tras el ataque fue trasladada de emergencia a un hospital, donde fue sometida a aproximadamente 14 horas de cirugía. Posteriormente permaneció varios días en cuidados intensivos mientras los médicos trabajaban para salvarle la vida.

Durante el juicio realizado en 2026, Shehorn compareció ante el jurado y relató los episodios de violencia que, según su testimonio, precedieron al ataque. Los integrantes del jurado también pudieron observar las cicatrices que aún conserva producto de las heridas sufridas.

Tras un largo proceso de recuperación, Shehorn logró regresar a su actividad profesional en la industria cinematográfica, mientras el caso avanzaba en los tribunales hasta concluir con la condena de Pasqual.