Nueva Jersey

Acusan a un hombre en Nueva Jersey de matar a su esposa con una barra de pesas y confesar el crimen por mensaje a sus hijos

La investigación señala que el sospechoso admitió el asesinato de su esposa en textos enviados a sus hijos antes de ser localizado por la policía

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Por:N+ Univision
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Michael A. Kless albergaba un odio latente hacia su esposa, con quien estuvo casado durante casi 39 años, y recientemente había comenzado una aventura con una mujer centroamericana antes de asesinarla con una barra de pesas el 27 de mayo, y luego confesarlo en mensajes de texto a sus hijos, según revela un documento policial.

La policía fue alertada del asesinato de Stacy Epstein Kless en su casa de Seward Drive por dos personas que llamaron al 911 esa mañana y dijeron que Michael Kless se había puesto en contacto con ellas para confesar el crimen, según una declaración jurada de causa probable para acusar a Michael Kless, de 67 años, de asesinato.

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Aunque los nombres de las personas que llamaron fueron omitidos en la declaración jurada, el documento indicaba que al menos una de ellas era uno de los hijos de la pareja.

La policía acudió al domicilio de la pareja y forzó la entrada, encontrando a Stacy Epstein-Kless en el sótano, con una barra de pesas sobre la garganta y el cuello, según consta en la declaración jurada. La víctima, de 66 años, fue declarada muerta esa misma mañana.

La primera persona que llamó a la policía a las 9:32 a. m. informó que Kless se había puesto en contacto con él y le había dicho que había matado a su esposa y que tenía la intención de suicidarse, según la declaración jurada. El documento indicaba que la persona que llamó tenía una relación con Kless, pero la naturaleza de dicha relación también se omitió en la declaración jurada.

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La segunda persona que llamó se puso en contacto con la policía a las 9:46 de la mañana e informó de que "el sospechoso Kless le había enviado un correo electrónico admitiendo que había asesinado a su madre", según consta en la declaración jurada.

Según el documento, la policía pudo rastrear el vehículo de Kless mientras circulaba hacia el norte por la autopista Garden State Parkway.

Posteriormente, Kless contactó a una persona cuyo nombre fue tachado en la declaración jurada y dijo que se encontraba en un área de descanso, intentando tomar una sobredosis de medicamentos, según consta en la declaración jurada.

Según el documento, miembros de la policía estatal localizaron a Kless con vida en un área de descanso no especificada y lo detuvieron tras su fallido intento de suicidio.

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Posteriormente, los investigadores revisaron un correo electrónico que el acusado envió a una persona cuyo nombre fue omitido en la declaración jurada. Dicho correo electrónico "indicaba un odio latente hacia la víctima Kless, su participación en una nueva relación íntima con una mujer de Centroamérica y una descripción del asesinato (que coincidía con las pruebas observadas/encontradas en el lugar de los hechos)", según la declaración jurada.

La investigación también incluyó entrevistas con miembros de un equipo de trabajadores que llegaron a la casa de los Kless alrededor de las 9:05 de la mañana de ese día para realizar una reparación en la vivienda, según consta en la declaración jurada.

"Fueron recibidos por el acusado Kless, quien tenía un rasguño/sangre en la cara, les negó la entrada y solicitó que se reprogramara la cita", decía la declaración jurada.

El documento indicaba que los dos hijos adultos de la pareja "proporcionaron a los investigadores mensajes de texto de su padre, enviados por teléfono celular, en los que admitía el asesinato de su madre".

Kless se encuentra en estado crítico en un hospital cuyo nombre no se ha revelado, pero técnicamente está bajo la custodia de la cárcel del condado de Monmouth, según el fiscal del condado de Monmouth, Raymond S. Santiago.

Además de asesinato, está acusado de posesión de un arma con fines ilícitos y de posesión ilegal de un arma relacionada con la barra de pesas que supuestamente utilizó para matar a su esposa.

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*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision

Video Hombre asesina a su esposa, hijo pequeño y suegros salvadoreños
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