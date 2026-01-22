Clima

Alerta por fuerte nevada mañana en Estados Unidos: recomendaciones por condiciones climáticas adversas

Se prevén afectaciones por la fuerte tormenta de nieve; revisa las recomendaciones ante las bajas temperaturas

Video Tiempo invernal en Dallas - Fort Worth: cómo prepararse y evitar riesgos en casa y al conducir

¡Ten cuidado! Las condiciones climáticas adversas continuarán, por lo que aquí te compartimos las recomendaciones de las autoridades para que tomes tus precauciones por la fuerte nevada que se espera mañana, 23 de enero de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer que este viernes la tormenta invernal podría ocasionar afectaciones en varias zonas de Estados Unidos, por lo que compartió una alerta, además detalló que continúan vigilando el fenómeno climático que se extenderá para el fin de semana.

Posibles nevadas intensas y generalizadas desde la noche del sábado hasta el lunes y posibles acumulaciones significativas.
Servicio Meteorológico Nacional.

Considera que la fuerte tormenta invernal ocasionará fuertes lluvias, acumulaciones de nieve de 6 o más pulgadas en el norte de Texas y en algunas zonas de Oklahoma, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 millas por hora; los fríos serán peligrosos desde el viernes por la noche y hasta el próximo domingo 25 de enero de 2026 por la mañana.

En ciertas zonas del este de Arkansas, en el norte de Mississippi, sureste Misuri y el oeste de Tennessee se pronosticaron acumulaciones de nieve y de aguanieve de más de 3 pulgadas, mientras que en el noroeste de Missouri Bootheel y de Arkansas las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 30 millas por hora.

Recomendaciones por la fuerte tormenta de nieve de mañana

El NWS compartió una serie de recomendaciones por la fuerte nevada que se prevé para mañana:

  • En caso de que debas viajar no olvides llevar contigo una linterna adicional, agua y comida en tu carro.
  • En Texas puedes llamar al número 80 04 52 92 92 para recibir información sobre las carreteras y en Oklahoma al 84 44 65 49 97.
  • En medida de lo posible quédate en tu casa hasta que el clima mejore.
  • Si sales cubre la piel expuesta para disminuir el riesgo de hipotermia o congelación.
  • Usa varias capas de ropa con guantes, gorro y una bufanda.

