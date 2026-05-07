Gobierno de Estados Unidos El poder latino rompe récords en Estados Unidos: su economía ya supera a Japón y Reino Unido Entre 2007 y 2023, el número de empresas propiedad de latinos, incluidas tanto las que tienen empleados como las que no, aumentó casi siete veces más rápido que el de las empresas no latinas.

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La población latina generó 4.4 billones de dólares en Estados Unidos en 2024, un volumen que equivale a la cuarta mayor economía mundial, por encima de Japón, de acuerdo con un reporte de la UCLA y la Universidad Luterana de California.

El documento de 33 páginas plantea las estimaciones basadas en datos oficiales, pero más importante aún, sugiere que las amenazas de deportaciones no serán un factor para aminorar la contribución esencial de los latinos debido al constante crecimiento de su fuerza laboral.

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Los investigadores concluyen que, en un contexto de políticas antiinmigrantes, es necesario reconocer y apoyar a la fuerza latina, clave para el futuro estadounidense.

"Nuestros datos muestran que el PIB de la población latina en Estados Unidos alcanzó los 4.4 billones de dólares en 2024", afirmó David Hayes-Bautista, catedrático de medicina de la UCLA, profesor del Departamento de Políticas y Gestión de la Salud de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA y coautor del informe.

"Creció tanto que batió récords de dinamismo económico", añadió sobre los resultados del "Informe del PIB Latino en EEUU 2026".

El reporte subraya que, por primera vez, la contribución latina superó a la economía japonesa, al representar más del 9% de lo que genera ese país asiático en constante crecimiento.

Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro de Investigación y Pronóstico Económico de Cal Lutheran y coautor del informe, calificó esta situación como algo "increíble".

El documento señala que el Producto Interno Bruto de la comunidad es superior a la de la India y el Reino Unido. Solo están por encima las economías de Alemania (tercer lugar), China (segundo) y Estados Unidos a la cabeza.

"Aunque su tamaño es impresionante, lo verdaderamente notable del PIB latino en EEUU es su rápido crecimiento. En 2024, el PIB latino real creció 6.4%, frente a solo 2.4% del PIB no latino", se indicó.

Además, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el PIB latino fue el de más rápido crecimiento entre las principales economías del planeta, incluso por encima de India y China.

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"De 2019 a 2024, el PIB latino real creció 2.9 veces más rápido que el no latino", añade la novena edición anual del reporte.

"El PIB de la población latina en Estados Unidos demuestra lo vitales que son la fortaleza y la resiliencia de los latinos para la economía de nuestra nación", afirmó Fienup.

¿Qué se advierte ante la andanada antiinmigrante?

Los investigadores reconocen que el reciente aumento de las deportaciones afectará a la población inmigrante latina. Sin embargo, señalan que el crecimiento de la fuerza laboral latina responde principalmente a la natalidad, no a la inmigración, y continuará impulsado por el aumento natural de la población.

"El número de bebés nacidos en un año menos el número de muertes se denomina crecimiento natural de la población", explicó Hayes-Bautista, otro coautor del informe.

"Entre 2018 y 2024, los latinos añadieron un promedio de más de 657 mil personas al año a esa población, mientras que el crecimiento de la población blanca no hispana ha sido negativo, restando alrededor de 471.000 personas al año a esa población", dijo.

En total, entre 2018 y 2024, la población latina aumentó en 4.6 millones, mientras que la población blanca no hispana se redujo en 3.3 millones.

"Incluso en el clima político actual, en el que los inmigrantes, en particular los latinos, son blanco de deportaciones y arrestos, los investigadores enfatizan que no se puede ignorar la importancia y el impacto de los latinos en la economía", señaló la UCLA, reiterando la resiliencia de la comunidad.

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Dado que la inmigración estará prácticamente paralizada en 2025 y 2026, el crecimiento demográfico en Estados Unidos dependerá en gran medida de este aumento natural, se afirmó.

Esto, debido a que la fuerza laboral latina creció un 5.5% en 2024, el mayor crecimiento registrado hasta la fecha y 4.2 puntos porcentuales superior al de la población no latina.

"Prevemos que las políticas de deportación e inmigración tendrán algún efecto en el PIB latino", dijo Fienup.

"Pero, al igual que durante la Gran Recesión y la COVID-19, los latinos superarán estos desafíos y seguirán impulsando el crecimiento económico, beneficiando a todos los estadounidenses", apuntó.

Otros hallazgos clave

-En 2024, el consumo de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3 billones de dólares, un 25 % más que la economía total de Italia y un 32% más que la de Canadá.

-El sector financiero e inmobiliario es el principal contribuyente al PIB latino, generando una actividad económica de 766 mil millones de dólares por parte de los latinos.

-El número de latinos con una licenciatura o un título superior se duplicó con creces entre 2010 y 2024, con un aumento del 144.5%, mientras que el de los no latinos solo aumentó un 44.8%. El nivel educativo de los latinos creció 3,2 veces más rápido que el de los no latinos.

-Entre 2007 y 2023, el número de empresas propiedad de latinos, incluidas tanto las que tienen empleados como las que no, aumentó casi siete veces más rápido que el de las empresas no latinas.