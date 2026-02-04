Noticias

Cargos que le imputan a exesposo de Jill Biden: ¿De cuánto es la fianza que debe pagar William Stevenson?

William Stevenson estuvo casado con Jill Biden entre 1970 y 1975; posteriormente, ella contrajo matrimonio con Joe Biden en 1977, quien fue presidente de Estados Unidos de enero de 2021 a enero de 2025

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
La reciente detención de William Stevenson, exesposo de Jill Biden, ha generado gran interés público. Tras su arresto, decenas de personas se han preguntado cuáles son los cargos que se le imputan y de cuánto es la fianza que debe pagar; a continuación, te explicamos lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué lo acusan y cuál es la fianza?

De acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press (AP), William Stevenson fue acusado formalmente el lunes 2 de febrero de 2026, luego de la determinación de un jurado especial. La acusación está relacionada con la muerte de su esposa, Linda Stevenson, de 64 años, ocurrida el 28 de diciembre del año pasado.

Las autoridades informaron que Stevenson permanece detenido, luego de no poder pagar una fianza fijada en 500 mil dólares. Hasta ahora, los investigadores no han revelado el posible motivo del crimen ni han ofrecido mayores detalles sobre el avance del caso.

Investigación contra exesposo de Jill Biden

La policía acudió a la vivienda de la pareja poco después de las 11:00 p.m., tras recibir un reporte de un presunto altercado doméstico. Al llegar, encontraron a una mujer inconsciente en la sala de estar; los esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito, según un comunicado de prensa previo.

Stevenson fue acusado tras una investigación de varias semanas realizada por detectives del Departamento de Justicia de Delaware. Por ahora, no está claro si cuenta con representación legal. The Associated Press intentó contactarlo mediante llamadas y correos electrónicos, sin obtener respuesta.

¿Quién es William Stevenson?

William Stevenson estuvo casado con Jill Biden entre 1970 y 1975; posteriormente, ella contrajo matrimonio con Joe Biden en 1977, quien fue presidente de Estados Unidos de enero de 2021 a enero de 2025. Según AP, un portavoz del expresidente y su esposa indicó que Jill Biden declinó hacer comentarios.

Linda Stevenson administraba un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela dedicada a su familia y seguidora de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Stevenson es fundador del Stone Balloon, un reconocido foro musical en Newark, Delaware. En una entrevista de 2024 con el medio Newsmax , criticó a Jill Biden y calificó su divorcio como conflictivo.

JICM

Noticias Estados Unidos Jill Biden Asesinato Fianzas

