Detienen a exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU, por presunto asesinato de su esposa

Aquí te damos los detalles sobre la detención de William Stevenson, exesposo de Jill Biden

Este martes 3 de febrero autoridades del condado de New Castle informaron que detuvieron a William Stevenson, exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU en el mandato de Joe Biden por el presunto asesinato de su esposa.

Stevenson ha sido acusado por el asesinato de su mujer en primer grado, Linda Stevenson el pasado 28 de diciembre.

Hasta el momento se encuentra detenido en una institución Wilmington, por no poder pagar una fianza de 500.000 dólares

El día de la muerte de Linda, la policía respondió a un informe de una disputa doméstica, donde encontraron a la mujer inconsciente en la sala.


