Noticias ¿Cuándo es el lanzamiento del cohete Artemis 2? NASA revela posible fecha El cohete Space Launch System fue retirado del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladado hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.

Video Volver a la Luna: la misión del Artemis que finalmente pudo despegar después de varios intentos fallidos

Luego de que la NASA anunciara que recientemente trasladó el gigantesco cohete Space Launch System (SLS) -que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años- para realizar pruebas previas al lanzamiento de la misión lunar Artemis 2, ya existe una fecha estimada para su despegue de prueba.

Después de al menos 12 horas de maniobras para mover el cohete hasta la plataforma de lanzamiento, se consolidó una de las últimas etapas antes del despegue de la esperada misión Artemis 2.

El imponente cohete Space Launch System, de color naranja y blanco, junto con la nave Orion, fue retirado lentamente del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, y trasladado con extremo cuidado a lo largo de 6,5 kilómetros hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B.

¿Cuándo lanzará la NASA el cohete de Artemis 2?

El lanzamiento del cohete SLS para la misión Artemis 2 -únicamente para las pruebas-, está previsto entre principios de febrero y finales de abril. Se espera que la NASA anuncie próximamente la fecha exacta, según informó la agencia de noticias AFP.

Si todas las pruebas resultan satisfactorias, tres astronautas estadounidenses y uno canadiense viajarán a la Luna. La misión no contempla un aterrizaje, sino un vuelo alrededor del satélite terrestre. Antes del despegue, los ingenieros deben confirmar que el cohete SLS sea seguro y plenamente operativo.

La misión tendría una duración aproximada de 10 días y representará un paso crucial hacia el objetivo de que los estadounidenses regresen a la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Así fue la misión Artemis 1 de la NASA a la Luna

La misión no tripulada Artemis 1 se llevó a cabo en noviembre de 2022, luego de múltiples aplazamientos y dos intentos de lanzamiento fallidos.