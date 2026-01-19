NASA ¿Cómo enviar tu nombre a la Luna para la Misión Artemis 2? Así haces el registro gratis Puedes formar parte de la Misión Artemis 2; así puedes mandar tu nombre a la NASA

Video La NASA busca nuevos astronautas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abrió el registro gratuito para quienes deseen enviar su nombre a la Luna para la Misión Artemis 2, aquí te compartimos paso a paso cómo es el proceso para enviarlo.

Si mandas tu nombre viajará alrededor de la Luna, junto a los cuatro astronautas que irán en Artemis 2, que será la misión con el primer vuelo de prueba con tripulantes a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), así lo dio a conocer la NASA.

1,5 millones de nombres vuelan alrededor de la Luna en Artemis 2. ¿Es el tuyo uno de ellos? Aún estás a tiempo de sumar tu nombre a la misión, y es totalmente gratis. NASA

¿Cómo mandar tu nombre a la Luna?

Los nombres registrados serán almacenados en un dispositivo que volará a bordo de Orion durante Artemis 2. La misión tiene como objetivo probar sistemas críticos, como soporte vital y navegación, antes de los futuros alunizajes y más adelante, de las misiones humanas a Marte.

El proceso para enviar tu nombre es gratuito y sencillo, los pasos son:

Ingresa al portal oficial de la NASA dedicado a Artemis 2.

Escribe tu nombre y apellidos tal como deseas que aparezcan.

Crea un código PIN personalizado de entre 4 y 7 dígitos.

Guarda tu PIN, ya que es indispensable para consultar o recuperar tu tarjeta de embarque.

Descarga tu tarjeta de embarque digital, que confirma que tu nombre viajará alrededor de la Luna.

Es importante que tomes en cuenta que la NASA no puede recuperar un PIN perdido, por lo que recomiendan conservarlo y recordarlo.

¿Quiénes serán los cuatro tripulantes de la Misión Artemis 2?

Reid Wiseman. Victor Glover. Christina Koch. Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Cabe señalar que la Misión Artemis 2 tiene una duración aproximada de 10 días y está programada para lanzarse a más tardar en abril de 2026 desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, utilizarán el poderoso cohete SLS (Space Launch System). Durante los primeros días, la tripulación realizará maniobras cerca de la Tierra para comprobar el control manual de la nave, antes de dirigirse al encuentro lunar.