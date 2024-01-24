La FAA aprueba el proceso para el regreso de los Boeing 737 Max 9 tras el incidente de Alaska Airlines

Video Más problemas para Boeing: un avión de Delta pierde una rueda delantera cuando estaba a punto de despegar

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) aprobó un proceso de inspección que permitirá a las aerolíneas reanudar los vuelos de sus aviones Boeing 737 Max 9, que han estado en tierra desde que un panel lateral se desprendió de uno de sus aviones en pleno vuelo a principios de este mes.

El jefe de la FAA dijo el miércoles que la revisión del aterrador incidente a bordo de un avión de Alaska Airlines le da confianza para despejar el camino para que los aviones vuelvan a volar.

PUBLICIDAD

El funcionario, Mike Whitaker, dijo que la FAA no aceptaría ninguna solicitud de Boeing para ampliar la producción de aviones Max hasta que la agencia esté convencida de que se han solucionado los problemas de control de calidad.

Después del anuncio, United Airlines dijo que espera reanudar el servicio en su avión Boeing 737 Max 9 a partir del domingo.



La medida se produjo el mismo día en que una senadora clave indicó que el Congreso se sumará al escrutinio de Boeing.

La senadora Maria Cantwell, demócrata por Washington, se reunió con el director ejecutivo de Boeing, David Calhoun, para discutir incidentes, incluido uno de este mes en el que un tapón de puerta hizo estallar un avión Boeing 737 Max 9 mientras volaba a 5 kilómetros (3 millas) de altura sobre Oregon.

Cantwell dijo que le dijo a Calhoun que la ingeniería de calidad y la seguridad deben ser las principales prioridades de la empresa.

"El público estadounidense que vuela y los trabajadores de línea de Boeing merecen una cultura de liderazgo en Boeing que anteponga la seguridad a las ganancias", dijo Cantwell, que representa el estado donde Boeing ensambla los 737.

Cantwell dijo que el Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte, que ella preside, celebrará audiencias "para investigar las causas fundamentales de estas fallas de seguridad". No se anunciaron fechas.

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros

Investigan falta de tornillos en las puertas

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el accidente en un Max 9 de Alaska Airlines. Los funcionarios de la NTSB han dicho que están investigando si faltaban pernos que ayudan a asegurar el tapón de puerta antes de que el avión despegara de Portland, Oregon.

PUBLICIDAD

La explosión dejó un agujero en el costado del avión, pero los pilotos pudieron aterrizar de manera segura.

Un investigador de la NTSB regresará a la fábrica de ensamblaje del 737 de Boeing en Renton, Washington, el viernes mientras continúa la investigación, dijo un portavoz de la junta. Los investigadores están construyendo una línea de tiempo del tapón de la puerta que falló, desde las primeras etapas de su producción hasta el vuelo en el que salió volando del avión.

La FAA está investigando si Boeing y sus proveedores siguieron los procedimientos de seguridad adecuados durante la fabricación.