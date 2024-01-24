Cambiar Ciudad
Incidentes

La FAA investiga el caso del Boeing de Delta que perdió una rueda cuando se preparaba para despegar en Atlanta

El despegue fue abortado cuando un controlador aéreo del aeropuerto de Atlanta le comunicó al piloto que una de las ruedas del morro se había desprendido cuando rodaba hacia la pista de despegue. Los pasajeros fueron devueltos a la terminal y embarcados en otro avión.

Por:
Univision
Video Se incendia el motor de un avión que despegó en Miami: el incidente quedó captado en video

Boeing vuelve a ser protagonista de noticias preocupantes: la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el martes que investigará el caso de un 757 de Delta Airlines que perdió una rueda mientras se preparaba para despegar en Atlanta.

El incidente ocurrió el sábado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y no pasó a mayores gracias a que un controlador avisó al piloto de lo ocurrido.

"Una de sus ruedas de morro acaba de desprenderse; acaba de rodar fuera de la pista detrás de usted", le advierte el controlador al piloto.

El vuelo 982, que tenía como destino al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, tuvo que ser desembarcado y los pasajeros trasladados en autobús a la terminal. La aerolínea los embarcó en otro avión hacia su destino.

En un comunicado, Delta ofreció disculpas a los pasajeros "por los inconvenientes".

El incidente se registra justo en medio de la suspensión de más de 140 aviones Boeing 737 Max 9 por problemas de fabricación tras el incidente del 5 de enero en el que un tapón de puerta se desprendió de un avión de Alaska Airlines a 16,000 pies sobre Oregon.

Después de que el asunto hiciera saltar las alarmas, las aerolíneas han denunciado numerosos tornillos sueltos en sus Boeing.

Relacionados:
IncidentesAvionesvolar en aviónAdministración Federal de Aviación (FAA)

