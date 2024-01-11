La FAA abre una investigación sobre los controles de calidad de Boeing tras el incidente del avión de Alaska Airlines

Video Un agujero en pleno vuelo: así fue el terrorífico momento en que una ventana se desprendió de un avión de pasajeros

La Administración Federal de Aviación (FAA), órgano regulador de la aviación civil en EEUU, está abriendo una investigación sobre el control de calidad en la producción de aviones dentro de la empresa Boeing, luego de que una puerta se desprendió de un avión de pasajeros de Alaska Airlines en pleno vuelo.

La FAA indica que el dramático desprendimiento en el vuelo 1282 de Alaska Airlines “nunca debería haber sucedido y no puede volver a suceder”.

Esta foto muestra la puerta falsa hallada en el patio trasero de una vivienda en Portland, Oregon, tras desprenderse del avión de Alaska Airlines en pleno vuelo. Imagen AP



La explosión de la puerta del aparato, un modelo 737 Max 9, dejó un enorme agujero en el costado del avión mientras volaba a 16,000 pies poco después de despegar de Portland, Oregon, con 177 personas a bordo.

La FAA dice que la investigación se centrará en si Boeing "no aseguró que los productos terminados se ajustaran a su diseño aprobado y estuvieran en condiciones de operar de manera segura de acuerdo con las regulaciones".

Tras el incidente de Alaska Airlines el viernes pasado, los pasajeros recibieron un correo electrónico de la compañía ofreciendo sus disculpas, el reembolso completo del pasaje y una compensación de 1,500 dólares "para ayudar con cualquier inconveniente".

Además de la compensación económica, la aerolínea ofreció a los pasajeros acceso permanente a recursos de salud mental y sesiones de asesoramiento emocional.

Al día siguiente del incidente, la FAA ordenó la inmovilización e inspección de los Boeing 737 Max 9 de Estados Unidos.

Desde este episodio, tanto United Airlines, que tiene la mayor flota de este aparato con 79 unidades, como Alaska Airlines, reportaron que algunos problemas necesitaban ser resueltos.

La investigación de la FAA anunciada este jueves es independiente de otra iniciada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), iniciada sobre el incidente en sí. El portavoz de la NTSB, Eric Weiss, dijo a principios de esta semana que se espera un informe preliminar en tres o cuatro semanas.

Vuelo accidentado de Alaska Airlines y el daño emocional a los pasajeros

El Departamento de Transporte destacó que los pasajeros tienen plenos derechos de reclamación en caso de retraso de un vuelo, cancelación, pérdida de equipaje u otros inconvenientes.

Pero algunos de ellos se preguntan si la compensación de $1,500 es suficiente para cubrir el momento angustioso que tuvieron que soportar.

"No he procesado del todo si ese pago es suficiente o no", dijo Nicholas Hoch, de 33 años, que iba en el vuelo de Alaska Airlines, citado en un reporte del diario The Washington Post. "No sé cómo me va a afectar esto en las próximas semanas y meses, ¿sabes?".

Hoch, que se disponía a viajar a Ontario (California), está sopesando la oferta de la aerolínea porque, además, pasó más de dos horas haciendo una fila antes de que un agente de Alaska Airlines le emitiera un billete para otro vuelo.

Existen precedentes de demandas contra aerolíneas por casos similares. En 2018, una pieza del motor de Southwest se desprendió y rompió una ventana de la cabina. Una pasajera murió al salir parcialmente por la abertura.

Recientemente, pasajeros de Alaska Airlines entablaron una demanda por un incidente en un vuelo cuando un piloto fuera de servicio y que había consumido hongos alucinógenos intentó hacerse con el control del avión para derribarlo.

Boeing también investiga el incidente con el avión que perdió parte del fuselaje

Boeing investiga qué falló en el incidente de Alaska Airlines. "Vamos a abordar esto, en primer lugar, reconociendo nuestro error", dijo el miércoles el presidente, Dave Calhoun, a los empleados en una reunión de seguridad.

En una entrevista con el canal CNBC, Calhoun dijo que la empresa quiere saber "qué falló en las inspecciones", añadiendo que un episodio de este tipo "no puede volver a ocurrir".

Lo que se desprendió fue una puerta de emergencia sellada. En función de la configuración, Boeing propone a sus clientes sellar algunas en los Max 9 cuando el número de salidas de emergencia disponibles es suficiente.

El fabricante dio instrucciones a las compañías aéreas sobre cómo inspeccionar los aviones, pero la agencia de aviación dijo el martes que esas instrucciones tenían que ser revisadas.

La inmovilización del Max 9 ha obligado a Alaska a cancelar hasta 150 vuelos diarios. Alrededor del 20% de sus vuelos fueron cancelados el miércoles, según FlightAware, que rastrea los datos de los vuelos.

"Ha sido extremadamente perturbador", dijo Bret Peyton, director de operaciones de Alaska Airlines, citado en un reporte de The New York Times.

Los reguladores de todo el mundo suspendieron las operaciones de otra versión del mismo modelo, el 737 Max 8, durante casi dos años después de que se estrellaran uno de Lion Air en Indonesia en 2018 y otro en Etiopía en 2019. Boeing cambió un sistema de control de vuelo automatizado implicado en los accidentes.

El año pasado, la FAA dijo a los pilotos que limitaran el uso de un sistema antihielo en el Max en condiciones secas debido a la preocupación de que las válvulas de entrada alrededor de los motores pudieran sobrecalentarse y romperse, posiblemente impactando al propio avión. Y en diciembre Boeing dijo a las aerolíneas que inspeccionaran los aviones en busca de un posible perno flojo en el sistema de control del timón.

Sin embargo, esos problemas pasados no están necesariamente relacionados con el del viernes, que es un evento extremadamente raro en los viajes aéreos.

Con información de AFP.

