Noticias

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio

Según los primeros reportes, la explosión fue causada por un oleoducto en Willow River.

Se registró una explosión en Minnesota la tarde del viernes 16 de enero; servicios de emergencia ya se encuentran en la zona. Según los primeros reportes, fue causada por un oleoducto en la ciudad de Willow River, del condado de Pine.

En Minnesota, los oleoductos son las principales fuentes de transporte de petróleo crudo que se envía a Canadá y Dakota del Norte, a través de la Línea 3 del Sistema de Oleoductos Enbridge.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles respecto a los daños ocasionados por la explosión; se desconoce si hay víctimas mortales o personas heridas.

NoticiasÚltima horaExplosionesMinnesota (estado)incendioIncendios

