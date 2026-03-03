Facebook

Usuarios reportan la caída de Facebook hoy 3 de marzo de 2026; ¿qué pasó con la red social?

Cerca de las 17:00 horas se registró un pico de más de 10,000 informes de fallas relacionadas con la plataforma de redes sociales.

Usuarios de Facebook reportaron este martes 3 de marzo la caída de la red social en su versión web.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, cerca de las 17:00 horas se registró un pico de más de 10,000 informes de fallas relacionadas con la plataforma de redes sociales.

Información en desarrollo...

