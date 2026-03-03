Usuarios reportan la caída de Facebook hoy 3 de marzo de 2026; ¿qué pasó con la red social?
Cerca de las 17:00 horas se registró un pico de más de 10,000 informes de fallas relacionadas con la plataforma de redes sociales.
Video Mark Zuckerberg compareció en juicio histórico contra Meta
Usuarios de Facebook reportaron este martes 3 de marzo la caída de la red social en su versión web.
De acuerdo con la plataforma Downdetector, cerca de las 17:00 horas se registró un pico de más de 10,000 informes de fallas relacionadas con la plataforma de redes sociales.
Información en desarrollo...