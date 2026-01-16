Presidente de Estados Unidos Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas El presidente estadounidense compartió un mensaje en su red social; asegura que el alcalde no sabe qué hacer y que se perdió el control

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las protestas que se han registrado y afirmó que varios profesionales "muy bien pagados" en Minessota son "problematicos", además, aseguró que su alcalde no sabe qué hacer para recuperar el control.

Por medio de su red social compartió hoy, 16 de enero de 2026: "En Minnesota, los Problemáticos, Agitadores e Insurrectos son, en muchos casos, profesionales muy bien pagados. El gobernador y el alcalde no saben qué hacer, han perdido totalmente el control y ahora mismo estamos siendo devolvidos, ¡INÚTILES! Si, y cuándo, me veo obligado a actuar, se resolverá, ¡RÁPIDA y EFICAZMENTE! Presidente DJT".

Cabe señalar que el presidente estadounidense amenazó con imponer la Ley Marcial en Minneapolis, Minnesota, una medida para dispersar las protestas con las tropas. En este lugar, cientos de integrantes de fuerzas federales para llevar a cabo una operación migratoria.