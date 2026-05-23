Memorial Day 45 millones de estadounidenses viajarán el fin de semana del Memorial Day a pesar del aumento en los precios de la gasolina A pesar del incremento en combustibles, la demanda turística sigue en un sólido aumento; los principales destinos son Orlando, Seattle y Nueva York

Video Fin de semana de Memorial Day: Cómo los altos precios de la gasolina están cambiando los planes

Más de 45 millones de estadounidenses planean viajar este año durante el fin de semana del Día de los Caídos ( Memorial Day), a pesar de los altos precios de la gasolina y del incremento en las tarifas aéreas. Pero, ¿cuál es el mejor momento para salir a la carretera?

"El Memorial Day marca el inicio no oficial del verano y, para la mayoría de los estadounidenses, se trata de un fin de semana de tres días", señaló Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en un comunicado de prensa. "La demanda de viajes sigue siendo sólida y, a pesar del aumento en los precios del combustible, muchas personas están priorizando los viajes de ocio durante los periodos festivos".

Se espera que una cifra récord de 39.1 millones de estadounidenses viajen en automóvil este fin de semana, lo que equivale a un enorme 87% del total de viajeros previstos para el puente festivo, según datos de la AAA.

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A continuación, te presentamos lo que debes saber sobre los viajes en este fin de semana de Memorial Day:

Los destinos más populares para el fin de semana de Memorial Day en 2026Los viajes nacionales aumentaron para este fin de semana festivo; la mayoría de las personas optaron por visitar un parque temático o realizar un crucero por Alaska.

Estos son los 10 principales destinos nacionales, basados en los datos de la AAA:

Orlando, Florida

Seattle, Washington

Nueva York, Nueva York

Las Vegas, Nevada

Miami, Florida

San Francisco, California

Anchorage, Alaska

Chicago, Illinois

Denver, Colorado

Boston, Massachusetts

Por otro lado, los viajeros internacionales se dirigen principalmente a Europa, siendo los destinos más populares Roma, París, Londres y Atenas. Vancouver, en Canadá, también logró posicionarse en la lista de la AAA.

Precios de la gasolina para el fin de semana de Memorial DayDe acuerdo con la AAA, los conductores tendrán que preparar la billetera al llegar a la estación de servicio. El promedio nacional actual es de $4.55 por galón (al viernes 22 de mayo). En Nueva York, el precio promedio por galón es ligeramente superior, ubicándose en $4.60. Evidentemente, los precios varían a lo largo del estado, registrándose los costos más elevados de este fin de semana en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y en la región de los Adirondacks.

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El precio actual representa un incremento del 47% en comparación con el costo por galón en Nueva York durante el fin de semana de Memorial Day de 2025, que fue de $3.13, según la AAA. Asimismo, equivale a un aumento del 43% en el promedio nacional respecto al Memorial Day de 2025, cuando el galón de gasolina costaba $3.19.

¿Cuáles son las mejores horas para conducir el fin de semana de Memorial Day?Si deseas evitar el tráfico más pesado durante este fin de semana festivo, lo ideal es viajar temprano por la mañana o tarde por la noche, según los datos de INRIX.

Se prevé que el domingo 24 de mayo sea el día con menos tráfico de todo el fin de semana largo.

sea el día con menos tráfico de todo el fin de semana largo. Aquellos que emprendan el regreso a casa el lunes 25 de mayo encontrarán las mejores condiciones viales antes de las 10 a.m.

¿Cuáles son las peores horas para conducir el fin de semana de Memorial Day?Se pronostica que las tardes registrarán los niveles de tráfico más críticos durante los tres días del puente festivo.

El lunes, toma tus precauciones, ya que se espera un tráfico denso entre el mediodía y las 5 p.m.