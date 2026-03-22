Préstamos Esto es lo que debes saber si tienes deudas de préstamos estudiantiles y los planes de pago El gobierno de Donald Trump da un paso para desmantelar Educación al transferir al Tesoro la gestión de préstamos estudiantiles en mora, que suman 180 mil millones de dólares.

Video ¿Desmantelan al Departamento de Educación? Administración Trump transfiere préstamos estudiantiles al Dpto. de Tesoro

El Departamento del Tesoro asumirá la gestión de los préstamos estudiantiles cuyos prestatarios estén en mora, según un nuevo acuerdo anunciado el jueves. La transferencia de estos préstamos estudiantiles por parte del Departamento de Educación de EEUU es el siguiente paso en los planes del presidente Donald Trump para desmantelar la agencia federal de educación .

El acuerdo de 17 páginas describe una sorprendente reestructuración de los programas federales de préstamos estudiantiles del país, que han estado supervisados por el Departamento de Educación durante más de 40 años.

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Según el acuerdo, el Departamento del Tesoro asumirá finalmente la responsabilidad de todos los préstamos estudiantiles. Una segunda fase, sin plazo definido, establece que el Tesoro “asumirá la responsabilidad operativa” de los préstamos que no estén en mora, “en la medida de lo posible”.

Según datos del Departamento de Educación publicados este mes, alrededor de 9,2 millones de estadounidenses están en mora con sus préstamos estudiantiles.

Si eres prestatario de un préstamo estudiantil, aquí tienes algunos puntos clave que debes saber:

¿Qué deben hacer los prestatarios de préstamos estudiantiles?

Según la administración, los prestatarios no necesitan hacer nada durante la implementación del cambio. Continuarán trabajando con la misma entidad administradora de préstamos y pagando sus préstamos de la misma manera. Los prestatarios en mora pueden visitar myeddebt.ed.gov para obtener un resumen de sus préstamos estudiantiles federales en mora.

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¿Qué préstamos serán adquiridos por el Departamento del Tesoro?

El Departamento del Tesoro asumirá la gestión de los impagos de préstamos estudiantiles, cuyos prestatarios llevan meses de retraso en los pagos. Los préstamos impagados ascienden a unos 180.000 millones de dólares, lo que representa el 11% de la cartera de préstamos estudiantiles del gobierno, que asciende a 1,7 billones de dólares.

¿Por qué se están transfiriendo los préstamos al Departamento del Tesoro?

La transferencia de los préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro forma parte del plan de Trump para desmantelar el Departamento de Educación. Solo el Congreso tiene autoridad para cerrar el departamento, pero los funcionarios de Trump lo están desintegrando mediante una serie de acuerdos intergubernamentales que trasladan sus operaciones a otras oficinas federales.

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Según el acuerdo, se espera que el Departamento del Tesoro se haga cargo de todos los préstamos estudiantiles. Sin embargo, aún no hay un plazo establecido para la segunda fase.

¿Qué ocurre si mis préstamos estudiantiles están en mora?

Los cobros forzosos de préstamos estudiantiles federales siguen suspendidos. La administración Trump anunció en febrero que está retrasando los planes para retener los pagos a los prestatarios de préstamos estudiantiles que no cumplan con sus obligaciones.

Los prestatarios de préstamos estudiantiles federales pueden sufrir embargos de salario y retenciones de sus reembolsos de impuestos federales si incumplen con el pago de sus préstamos.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora, puede ponerse en contacto con la entidad que le otorgó el préstamo para solicitar un programa de rehabilitación de préstamos.

Si estabas inscrito en el plan SAVE

El plan SAVE era un esquema de pago con algunas de las condiciones más flexibles. Poco después de su lanzamiento, fue impugnado en tribunales, dejando a millones de prestatarios en la incertidumbre. El lunes, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito ordenó poner fin oficialmente al plan SAVE. Lo que sigue para quienes estaban inscritos aún no está definido.

“Siete millones y medio de prestatarios que actualmente están en SAVE necesitan ser trasladados a otro plan”, dijo Berkman-Breen.

Se espera que el Departamento de Educación desarrolle un plan de transición, aunque los prestatarios deberían ser proactivos e inscribirse en otros esquemas de pago, dijo Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet.

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Si buscas inscribirte en un plan basado en ingresos

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes: Pago basado en ingresos, Pay As You Earn y pago contingente al Ingreso.

“Todos tienen criterios similares y funcionan de manera parecida. Tu pago se fija como un porcentaje de tus ingresos, no de lo que debes, por lo que suele ser más bajo”, explicó Berkman-Breen.

El monto a pagar depende de un porcentaje del ingreso discrecional, que varía según el plan. Debido a que muchas personas buscan cambiarse, algunas solicitudes pueden tardar más en procesarse, dijo Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil.

Puedes saber qué plan te conviene usando el simulador de préstamos del Departamento de Educación.

Si estás buscando la condonación por servicio público (PSLF)

Por ahora no hay cambios en el programa. El año pasado, la administración Trump anunció planes para modificar los requisitos de elegibilidad para organizaciones sin fines de lucro.

La política busca descalificar a trabajadores si su labor se considera con un “propósito ilegal sustancial”. El gobierno argumenta que es necesario para evitar que recursos públicos lleguen a infractores, mientras que críticos dicen que convierte el programa en una herramienta de represalia política.

La propuesta incluye actividades como tráfico o “castración química” de menores, inmigración ilegal y apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Esto podría dejar fuera a algunos maestros, médicos y otros trabajadores públicos.

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“Es algo muy estresante para muchas personas, pero como no sabemos exactamente cómo se aplicará ni cómo se definirán los términos, no es algo que se pueda planear por ahora”, dijo Wood.

Aunque la medida está siendo impugnada por 20 estados gobernados por demócratas, se espera que entre en vigor en julio. Mientras tanto, se recomienda seguir haciendo pagos.

Si planeas estudiar un posgrado

El “Big Beautiful Bill” cambió cuánto pueden pedir prestado los estudiantes de posgrado.

Antes podían cubrir todo el costo de su carrera; ahora hay topes según el tipo de programa.

Wood explicó que si inicias un programa y solicitas un préstamo después del 1 de julio, estarás sujeto a los nuevos límites.

Bajo las nuevas reglas, estudiantes de programas profesionales podrán pedir hasta 50,000 dólares al año y 200,000 en total. Otros programas, como enfermería o terapia física, tendrán un límite de 20,500 al año y 100,000 en total.

El Departamento de Educación considera programas profesionales en áreas como farmacia, odontología, veterinaria, quiropráctica, derecho, medicina, optometría, medicina osteopática, podiatría y teología.

Si quieres consolidar tu préstamo

La solicitud en línea está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation. Si tienes varios préstamos federales, puedes combinarlos en uno solo con tasa fija y un único pago mensual.

El proceso suele tardar unos 60 días y solo puede hacerse una vez.