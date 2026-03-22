Noticias En plena guerra, Trump publica un video que parodia al primer ministro británico, en el que lo muestra débil e indeciso La publicación ocurre días después de la negativa inicial del Reino Unido a respaldar activamente la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica.

Video Trump lanza ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz

En plena guerra, este domingo 22 de marzo de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump se burló del primer ministro británico Keir Starmer al publicar un video parodia en redes sociales, donde lo retrata como un líder débil e indeciso ante la presión internacional.

El material fue difundido a través de su plataforma Truth Social, y en él se muestra una supuesta conversación en la oficina de l primer ministro, en tono satírico, donde Starmer expresa temor ante una llamada con el mandatario estadounidense con frases como: “¿Y si Donald me grita? ¿Qué digo?” y “solo quiero mantenerlo contento”, lo que refuerza la imagen de inseguridad que proyecta la pieza.

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Una burla marcada por la guerra

La publicación ocurre días después de la negativa inicial del Reino Unido a respaldar activamente la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica.

Asimismo, el gobierno británico fue objeto de críticas por parte de Trump ante la tardanza en autorizar el uso de bases aéreas para llevar a cabo ataques contra Teherán, lo que generó fricciones entre ambos aliados históricos.

La parodia de Trump a Keir Starmer

En el video, Starmer aparece dubitativo, preocupado por “mantener contento” a Trump y evitar el conflicto a toda costa. La escena incluye comentarios irónicos de sus asesores y referencias a figuras como Liz Truss y el artista Stormzy.

Además, se incorporan diálogos satíricos en los que otros personajes cuestionan su postura, como: “Te llamó cobarde” o “ tienes que tomar una postura”, subrayando la falta de firmeza atribuida al mandatario británico.

Tensión entre Reino Unido y EEUU

La difusión de este tipo de contenido en medio de una crisis internacional podría tensar aún más la llamada “relación especial” entre Reino Unido y Estados Unidos, tradicionalmente aliados cercanos.

Hasta el momento, el gobierno británico no ha emitido una respuesta oficial, mientras este episodio añade un nuevo capítulo a la compleja dinámica política en torno al conflicto en Medio Oriente.

JICM