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Adiós a la capacitación exprés de ICE; el DHS busca regresar al esquema de 72 días de entrenamiento

Mientras el año pasado la capacitación de los nuevos reclutas de ICE pasó a 42 días de entrenamiento, funcionarios de Seguridad Nacional han informado que se regresará al esquema de 72 días, ante la múltiples críticas por las acciones de los agentes migratorios

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En medio del aumento de las atribuciones y tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para elevar el número de redadas, detenciones y deportaciones de personas indocumentadas, ahora el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado cambios en la capacitación de sus agentes.

Desde el inicio de la gestión del presidente Donald Trump, la contratación de nuevos agentes se ha duplicado con el fin de intensificar los operativos en campo y con ello aumentar las deportaciones. En el primer año del segundo mandato de Trump, las fuerzas de ICE contrataron a 12,000 agentes nuevos.

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Sin embargo, buscan que los nuevos reclutas ahora tengan una capacitación más extensa a diferencia de los agentes que entraron el año pasado.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional informaron que ICE se prepara para retomar un programa de capacitación más intenso para los nuevos reclutas, restableciendo los estándares anteriores.

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Será a partir del 1 de julio de 2026 que ICE volverá a impartir el programa de 72 días de capacitación en el Centro Federal de Capacitación para el cumplimiento de la Ley en Glynco, Georgia, eliminando el programa exprés de 42 días.

El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayn Mullin, quien apenas lleva un mes en el cargo desde la destitución de Kristi Noem, se comprometió a restaurar la confianza en ICE. Y es que los incidentes en que agentes han protagonizado tiroteos, arrebatándole la vida a al menos dos ciudadanos estadounidenses como Renee Good y Alex Pretti, a inicios de este año, incrementaron las críticas y desconfianza en la agencia.

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Este miércoles 6 de mayo, el DHS no confirmó el regreso a la capacitación más extensa, pero aseguró que los agentes de ICE reciben formación más práctica y rigurosa, sin reducir la intensidad de la instrucción del año pasado.

“Como hemos afirmado desde el principio, la formación de ICE no termina cuando los reclutas se gradúan de la academia”, indicó la agencia.

Y es que las alarmas se encendieron en febrero, cuando un exinstructor de ICE acusó a las autoridades de recortar los estándares de capacitación y de mentir al Congreso al respecto.

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Ryan Schwank, exinstructor legal del Servicio de Inmigración, compareció en febrero pasado ante el Congreso en donde declaró que el ICE había eliminado 240 horas de clases de un programa de capacitación obligatorio de 580 horas.

Entre ellos, temas como la instrucción sobre los límites legales del uso de la fuerza, cómo manejar armas de fuego de forma segura y cómo detener y arrestar a inmigrantes.

Con la llegada de Mullin al DHS, han habido cambios en las directrices del ICE con respecto a lo que se llevaba en la era Noem. Asegura que ahora exigirá a los agentes de inmigración obtener órdenes judiciales, firmadas por un juez federal, antes de ingresar a residencias privadas.

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