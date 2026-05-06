Nevada Tormenta de nieve provoca cierre de escuelas y afecta a viajeros en Colorado El jueves podrían seguir registrándose lluvias y nevadas en la región de Denver, según informó el Servicio Meteorológico local. Sin embargo, los pronósticos indican temperaturas más cálidas de hasta 70 grados Farenheit hacia el fin de semana.

Video Clima en EEUU: ¿En qué zonas del país hay riesgo de tormentas de nieve en plena época de primavera?

Una tormenta de nieve de finales de primavera se debilitó en partes de Colorado el miércoles, después de obligar al cierre de escuelas, provocar retrasos en vuelos y dejar caminos cubiertos de aguanieve.

El sistema atravesó las Montañas Rocosas y se adentró en las Grandes Llanuras el martes, antes de perder fuerza. Varias localidades en zonas de mayor altitud recibieron alrededor de 2 pies de nieve.

PUBLICIDAD

Se mantenía vigente una advertencia de tormenta invernal, y se tenían previstos entre 2 y 4 pulgadas adicionales de nieve en Fort Collins, Boulder, Denver y Castle Rock, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En Denver, los viajeros lidiaban con condiciones resbaladizas en los caminos. La Patrulla Estatal reportó algunos choques, pero no había informes de lesiones graves. Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de caída de ramas debido al peso de la nieve. “Evite estacionar debajo de los árboles”, publicó la oficina del servicio meteorológico en Denver.

Partes de la región podrían seguir recibiendo lluvias y nevadas ligeras el jueves, indicó el servicio meteorológico, aunque los pronósticos indican temperaturas más cálidas, de hasta 70 Fahrenheit, para Denver hacia el fin de semana.

Nieve acumulada en partes de Colorado

El poblado de Estes Park, cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, registró de 22 a 30 pulgadas de nieve, indicó el servicio meteorológico.

Kathy Ross, residente de Estes Park, señaló que cayó suficiente nieve en su patio como para cubrir a su perro de pies a cabeza.

“La vista de las montañas es simplemente espectacular, siempre y cuando te guste el color blanco”, dijo Ross, quien pasó la mañana del miércoles paleando las aceras afuera de la librería que administra.

En Boulder, algunos puntos recibieron hasta 1 pie de nieve y las autoridades advirtieron a los residentes sobre la caída de árboles y ramas.

PUBLICIDAD

Denver recibió una de sus mayores tormentas de nieve de la temporada. El Aeropuerto Internacional de Denver registró casi 5.8 pulgadas de nieve después de algunos retrasos y cancelaciones de vuelos a primeras horas, informó el servicio meteorológico.

Las temperaturas también se desplomaron hacia los 30 grados Fahrenheit la mañana del miércoles, por lo que la ciudad de Denver activó su plan de albergues. Se pronostican temperaturas más cálidas para el jueves.

Los pronósticos ominoso no disuadió a las miles de personas que acudieron al concierto de David Guetta en un anfiteatro al aire libre la noche del martes, aunque los organizadores adelantaron una hora el inicio del evento.

La tormenta obligó a los Rockies de Colorado a reprogramar dos juegos contra los Mets de Nueva York. Pero eso ocurre con más frecuencia de lo habitual durante la primavera en Denver, incluidas cuatro ocasiones en 2015, según MLB.

Las nevadas de mayo no son inéditas en Colorado y son aún más comunes en la capital de Wyoming, Cheyenne, que está ubicada a unos 1,000 pies de altura más que Denver.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 6 de mayo 2026: heladas y lluvias predominan en el país

Nieve de primavera

El distrito escolar más grande del estado, Denver Public Schools, y otros cancelaron las clases del miércoles. Las familias desempolvaron guantes y botas para nieve para aprovechar las condiciones.

En el lado oeste de Denver, padres y niños del vecindario se reunieron en el parque infantil Nettie Moore Playground, un lugar popular para deslizarse en trineo. Fern Garstka, de 8 años, se sumó en la diversión después de una mañana de arduo trabajo.

PUBLICIDAD

“Mis padres me hicieron salir a sacudir la nieve de los árboles”, relató Garstka.

Andy Flinn dijo que la nieve húmeda y pesada no era ideal para deslizarse en trineo, pero que sus dos hijos estaban felices de hacer unos cuantos descensos después de un invierno excepcionalmente seco.

"Lo que sea es de ayuda. Ya sea nieve o lluvia, la aceptaremos", dijo Flinn.

La tormenta es bienvenida durante una sequía

Abril fue más cálido y seco de lo habitual: Denver tuvo el mes pasado una pulgada de lluvia y 2.8 pulgadas de nieve menos de lo normal.

La nieve fue una oportunidad para algunos agricultores que se han visto agobiados por la presión de la sequía en Colorado.

Adam Jones, quien dirige Unsung Family Farms, en Longmont, había sembrado semillas de zanahoria días antes para aprovechar la recepción.

“Con líneas de goteo o aspersores no se logra una distribución tan uniforme”, comentó a KMGH-TV. “No hay nada como iniciar semillas con nieve o agua”.

Sin embargo, Jones tuvo que trasladar bajo techo los cultivos más sensibles al clima, y usó un calentador para mantener la temperatura.