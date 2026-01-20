Noticias Estados Unidos lanza FIFA Pass para trámite de visas exprés de cara al Mundial 2026 El Departamento de Estado desplegará a más de 500 funcionarios consulares adicionales para procesar las solicitudes de visados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos activó a partir de este martes 20 de enero de 2026 el sistema FIFA Pass, un programa de citas prioritarias para la obtención de visados exprés dirigido a todos los aficionados que hayan comprado boletos para los partidos del Mundial 2026.

Como parte de este program a, Washington desplegará a más de 500 funcionarios consulares adicionales para procesar las solicitudes de visados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Disminuye el tiempo de espera para visas

De cara a la gesta deportiva, el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo ha insistido en que en más del 8 % de los países se han ido reduciendo tiempos de espera para los solicitantes de visados.

En la cita para obtener la visa estadounidense, e l solicitante deberá demostrar que cumple con los requisitos para obtener la visa y que planea respetar nuestras leyes y salir del país al finalizar el torneo.

El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, ya subrayó en su día que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Demanda por boletos del Mundial supera la oferta

En una rueda de prensa celebrada antes del sorteo, Giulani no quiso descartar la posibilidad de que haya redadas ni detenciones de inmigrantes en línea con las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.