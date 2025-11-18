EEUU dará prioridad a las visas de viajeros con boletos para el Mundial de Fútbol: esto no garantiza que la aprueben

Video Gobierno priorizará a solicitantes de visa con boletos para el Mundial: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump anunció que las embajadas de Estados Unidos en el mundo darán prioridad a las solicitudes de visado de viajeros que tengan entradas para el Mundial de Fútbol, a celebrarse en EEUU, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Se trata del denominado ' Pase FIFA', un programa de visas de trámite rápido que permitirá que "los poseedores de entradas con largos tiempos de espera puedan optar, a través de la FIFA, a una entrevista prioritaria”, explicó Trump el lunes en la Casa Blanca, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

El 'Pase FIFA' permitirá a personas extranjeras con entradas para el evento conseguir una entrevista en una embajada o consulado estadounidense más rápido de lo habitual, entre seis y ocho semanas después de solicitarla, detalló por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato", dijo Trump.

"Tendremos entre cinco y 10 millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones", declaró Infantino.

Una entrada al Mundial no garantiza el visado para entrar a EEUU

El secretario de Estado dejó claro que tener boletos para el Mundial no garantiza que la visa de turista sea otorgada.

“Tu entrada no es un visado; no garantiza la entrada a EEUU”, explicó Rubio también desde la Casa Blanca. “Haremos el mismo proceso de verificación que a cualquier otra persona. La única diferencia es que avanzarán posiciones en la cola”.

Algunos países cuyos equipos masculinos nacionales ya están clasificados para el Mundial de 2026 tienen actualmente tiempos muy largos de espera para las citas en los consulados estadounidenses como parte de la tramitación del visado. Entre ellos está México, que comparte la sede del evento, y en donde la media de espera para conseguir una cita en un consulado estadounidense es de 11 meses, lo cual haría imposible que la afición de ese país pudiera llegar a tiempo a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Trump ha promovida el Mundial de Fútbol como un momento clave de su segundo mandato, pero su política migratoria ha despertado preocupación sobre el acceso de los aficionados al evento.

Mira también: