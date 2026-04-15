Noticias FDA retira del mercado Xanax, medicamento para la ansiedad, por incumplir normas de calidad El producto se clasificó como Clase II. Esto significa que puede tener efectos negativos para la salud, aunque sean temporales o médicamente reversibles

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Este miércoles 15 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) retiró del mercado en todo Estados Unidos Xanax, un medicamento para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico por incumplir las normas de calidad.

En el comunicado no se especificó cuántas pastillas o frascos estaban incluidos en el retiro del mercado, pero lo que se sabe es que el lote afectado tiene la terminación 8177156 y la fecha de caducidad es 28/02/2027.

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Efectos negativos para salud

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Lo que dice el comunicado es que el medicamento fue retirado del mercado porque no cumplió con las especificaciones de disolución, y lo que quieren decir es que el producto pudo no haber pasado las pruebas de control de calidad, siendo precisos en la disolución o descomposición.

El producto, que comenzó a retirarse el 8 de abril del presente año, se clasificó como Clase II. Esto significa que puede tener efectos negativos para la salud, aunque sean temporales o médicamente reversibles.

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¿Para qué sirve el Xanax?

También conocido como alprazolam, se usa para tratar trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Su acción consiste en reducir la excitación anormal en el cerebro.

Este producto está en estudio para el tratamiento de las náuseas y vómitos por algunos síntomas del cáncer. Ayuda a prevenir o tratar los ataques de pánico, reduciendo el miedo y la preocupación intensa.

Debido a sus propiedades sedantes e hipnóticas, ayuda a inducir el sueño en corto plazo y relaja los músculos. Es de acción rápida, por lo que se recomienda solo usar en picos de crisis.