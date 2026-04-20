Noticias Detenida en Texas por ICE la esposa de un sargento en activo del Ejército de Estados Unidos Deisy Rivera Ortega había estado más de diez años en Estados Unidos y fue arrestada por los agentes federales el pasado 14 de abril durante una cita en la oficina de inmigración

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La esposa de un sargento del ejército de Estados Unidos activo que ha servido 27 años a las fuerzas armadas fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ( ICE).

De acuerdo con el medio CBS News, Deisy Rivera Ortega fue arrestada por los agentes federales el pasado 14 de abril durante una cita en la oficina de inmigración en El Paso, Texas.

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Rivera Ortega ha estado más de una década en Estados Unidos

Rivera Ortega ha estado en EEUU desde el año 2016 y en el 2019 le dieron protección, lo cual impedía que no la deportaran a El Salvador. Por lo que el Departamento de Seguridad Nacional mencionó que podría ser deportada a un tercer país como México.

El sargento José Serrano confirmó que si su cónyuge era enviada para México, no podría verla sin que ponga en peligro su trabajo, ya que hay restricciones militares para viajar a ese país. "No conocemos a nadie en México", expresó.

Rivera Ortega había sido citada para una entrevista por su solicitud de Permiso Provisional (Parole in Place), el cual es un programa para dar protección contra la deportación a cónyuges o padres de militares.

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Serrano comentó que les dijo a los funcionarios de inmigración sobre su servicio militar antes de que su esposa fuera detenida la semana pasada, pero que no le dieron ninguna explicación tras el arresto.

Además, dijo que no entendía la deportación, porque comentó que ella había seguido las reglas de inmigración al pie de la letra desde el primer día.

"Amo al Ejército, me ayudó durante casi 28 años, pero el ICE está fuera de control ahora mismo, señor, quitándonos los derechos que tenemos como soldados", expresó Serrano.

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¿Qué dice el Departamento de Seguridad Nacional?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CBS News, mencionó que Deisy era calificada como "inmigrante ilegal" y que tenía antecedentes penales por haber entrado a Estados Unidos de manera ilegal.

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El sargento dijo que desde la detención de su esposa solo ha podido dormir dos horas en el día y otras dos en la noche, esto debido a que tiene problemas mentales por el trastorno de estrés postraumático y depresión. Hasta el momento, Ortega se encuentra en custodia del ICE, en espera de su deportación.

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