Epstein no dirigió una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye el FBI

El FBI concluyó que el millonario Jeffrey Epstein no dirigió una red de tráfico sexual para hombres poderosos.

Esto sucedió porque, al pasar años investigando a las víctimas y examinando las conexiones de las personas influyentes con las que se juntaba Epstein, encontró pocas evidencias para que se le acusara.

A continuación te mostramos por qué el FBI llegó a esa conclusión y, de igual forma, las pruebas que señalan eso.

¿Cómo llegaron a esa conclusión?

En un examen de los registros financieros del millonario, en donde hay pagos a figuras influyentes, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró ningún vínculo relacionado con actividades delictivas, de acuerdo con otro memorando interno de 2019.

Los videos y fotos incautados de las casas en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no se llegaron a ver víctimas sufriendo abusos, ni involucraron a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorándum de 2025.

No hay pruebas suficientes.

De acuerdo a los registros, a pesar de que una de las víctimas hizo afirmaciones del millonario de que él la prestó con sus amigos, por parte de los agentes no pudieron confirmarlo, ni llegaron a encontrar otras víctimas que contaran una historia parecida.

En unos informes que se enviaron por correo en julio, el FBI mencionó que de 4 a 5 personas que acusaron a Epstein afirmaron que otros hombres y mujeres habían abusado de ellas.

Asimismo, por eso señalaron que no había la evidencia suficiente para acusar de manera federal a estos individuos, por lo que fueron remitidos a las fuerzas del orden locales.

Video Autopsy finds broken bones in Epstein’s neck raising questions about his death

¿Nunca existió la lista?

Tres semanas antes de que el presidente Joe Biden dejara su cargo, el subdirector del FBI, Paul Abbate, se comunicó para preguntar si la lista de Epstein existía o no. A lo que le confirmaron que la polémica lista no existía.

En febrero del 2025, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo a Fox News en febrero de 2025 que la “lista de clientes” nunca vista de Epstein estaba “en mi escritorio ahora mismo”.

Tiempo después confirmó que el FBI revisaba “décenas de millas de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”.

El 19 de febrero de 2025, dos días antes de la aparición de Bondi en Fox News, un agente especial supervisor del FBI escribió que, aunque el caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una lista de clientes, los investigadores no localizaron la lista.

Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de fiscales, proporcionan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación, y de la razón por la que las autoridades de Estados Unidos finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.

¿Cuándo empezó todo?

Esta historia comienza cuando en el año 2005, los padres de una niña de 14 años señalaron que la menor había sido víctima de Jeffrey Epstein en Palm Beach, Florida.

Después la policía encontraría a 35 niñas con historias parecidas en las que Jeffrey les pagaba a las estudiantes 300 dólares por masajes sexualizados.

En el tiempo que se unió el FBI a la investigación, los fiscales redactaron acusaciones para imputar a Epstein; sin embargo, el fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que se declarara culpable de cargos estatales de solicitud de prostitución de una menor.

Esto lo llevó a una condena de 18 meses de cárcel. Tiempo después, en 2018, el Miami Herald publicó unas historias que hicieron que fiscales.


Con información de AP
