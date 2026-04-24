Estados Unidos

Una corte de apelaciones dictaminó que la prohibición de asilo de Trump en la frontera es ilegal, lo que podría derivar en un nuevo enfrentamiento ante la Corte Suprema

Un tribunal de apelaciones bloqueó el viernes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspendía el acceso al asilo, un pilar clave del plan del presidente republicano para endurecer las medidas contra la migración en la frontera sur de Estados Unidos

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Por:N+ Univision
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Video Tribunal federal frena orden de Trump que impedía a inmigrantes solicitar asilo en la frontera

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos dictaminó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera, y que el presidente no puede eludir ese derecho.

El panel concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no autoriza al presidente a expulsar a los demandantes mediante "procedimientos de su propia creación", ni le permite suspender el derecho de los demandantes a solicitar asilo o restringir los procedimientos para la resolución de sus denuncias contra la tortura.

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Estados Unidos

“La facultad, mediante proclamación, de suspender temporalmente la entrada de determinadas personas extranjeras a los Estados Unidos no contiene autoridad implícita para anular el proceso obligatorio de la INA para expulsar sumariamente a personas extranjeras”, escribió la jueza J. Michelle Childs, quien fue nominada al cargo por el expresidente demócrata Joe Biden.

¿Qué significa el fallo?

El criterio adoptado por el panel refuerza la idea de que las facultades presidenciales en materia migratoria tienen límites definidos por el Congreso. En este sentido, el fallo subraya que cualquier intento de modificar el acceso al asilo debe pasar por cambios legislativos y no por decisiones unilaterales del Ejecutivo.

El abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, declaró que el fallo de apelación es "esencial para aquellos que huyen del peligro y a quienes se les ha negado incluso una audiencia para presentar solicitudes de asilo bajo la orden ejecutiva ilegal e inhumana de la administración Trump".

¿Cómo afecta en la práctica?

En términos concretos, la resolución puede influir en casos futuros al establecer un precedente que obliga a respetar los procesos existentes. También podría incidir en cómo se diseñan nuevas políticas migratorias, especialmente en contextos de alta presión en la frontera.

El juez Justin Walker, nominado por Trump, redactó un voto particular disidente. La jueza Cornelia Pillard, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama, también participó en la audiencia.

Video Prohibición de negar asilo en la frontera alimenta la esperanza de los migrantes que viajan en caravana por México
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