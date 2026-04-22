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Fuga química en planta de Virginia Occidental deja dos muertos y 19 heridos

El incidente ocurrió este miércoles 22 de abril en las instalaciones de Catalyst Refiners, ubicadas en Institute, mientras el personal realizaba labores previas al cierre parcial del sitio

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Por:N+ Univision
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Video Dos empleados de Shell fueron hospitalizados tras reportes de un olor inusual en planta de Deer Park

Una emergencia industrial registrada este miércoles 22 de abril de 2026 en un a planta de recuperación de plata en Virginia Occidental dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 19 lesionadas, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió en las instalaciones de Catalyst Refiners, ubicadas en Institute, mientras el personal realizaba labores previas al cierre parcial del sitio.

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¿Qué pasó en Virginia este miércoles?

De acuerdo con el director de Gestión de Emergencias del condado de Kanawha, CW Sigman, el accidente se originó por una reacción química en estado gaseoso entre ácido nítrico y otra sustancia. El funcionario explicó que la interacción provocó un evento violento que se salió de control de manera inmediata.

Entre los heridos se encuentran siete paramédicos que acudieron a atender la situación. Varias de las víctimas fueron trasladadas a hospitales por distintos medios, incluidos vehículos particulares e incluso un camión de basura.

Las autoridades ordenaron el confinamiento preventivo en la zona cercana, medida que fue levantada tras más de cinco horas. Según los reportes, todas las afectaciones ocurrieron dentro del complejo industrial. El incidente obligó a implementar un amplio operativo de descontaminación.

Por su parte, la empresa propietaria expresó condolencias y señaló que enfrenta un momento crítico junto a los afectados y sus familias. Se espera que las autoridades proporcionen más información en los próximos días para determinar responsabilidades.

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