Estados Unidos Millones de estadounidenses ahora también pueden ser considerados canadienses bajo una nueva ley Millones de estadounidenses más podrían cumplir los requisitos para obtener la doble ciudadanía canadiense gracias a un cambio reciente en los requisitos de Canadá, lo que ha provocado un aumento en las solicitudes de su vecino del sur

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Para personas como Zack Loud, de Farmington, Minnesota, fue una sorpresa enterarse de que, según una nueva ley, Canadá ya lo consideraba a él y a sus hermanos ciudadanos porque su abuela es canadiense.

“Mi esposa y yo ya estábamos hablando de la posibilidad de buscar trabajo en el extranjero, pero la ciudadanía hizo que Canadá subiera mucho en nuestra lista”, dijo.

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Desde que la nueva ley entró en vigor el 15 de diciembre, los abogados de inmigración en Estados Unidos y Canadá afirman estar desbordados por la cantidad de clientes que buscan ayuda para presentar solicitudes de prueba de ciudadanía. Impulsados por la política, la herencia familiar, las oportunidades laborales y otros factores, miles de estadounidenses están evaluando si el proceso simplificado hace que ahora sea el momento adecuado para obtener la doble ciudadanía.

Nicholas Berning, abogado de inmigración en Boundary Bay Law en Bellingham, Washington, dijo que su bufete está "prácticamente inundado de este tipo de casos".

“Hemos tenido que relegar mucho trabajo para poder agilizar estos casos”, dijo.

Así funciona la nueva ley

Canadá lleva décadas modificando sus leyes de ciudadanía, ya sea para actualizar interpretaciones históricas de la ley o para abordar problemas de discriminación.

Anteriormente, la ciudadanía canadiense por descendencia solo podía transmitirse a una generación, de padres a hijos. Pero la nueva ley abrió la ciudadanía a cualquier persona nacida antes de esa fecha que pudiera demostrar tener un antepasado canadiense directo: un abuelo, un bisabuelo o incluso un antepasado más lejano.

Quienes nacieron el 15 de diciembre o después deben demostrar que su padre o madre canadiense vivió en Canadá durante 1.095 días.

Según la nueva ley, los descendientes de canadienses ya son considerados ciudadanos, pero deben presentar pruebas para obtener un certificado de ciudadanía.

Hayer estimó que hay millones de estadounidenses que son descendientes de canadienses.

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“Usted es canadiense y se le considera como tal durante toda su vida”, dijo Hayer, quien abogó por la nueva ley en el parlamento. “Eso es realmente lo que está solicitando: el reconocimiento de un derecho que ya posee”.

“La mejor manera de explicarlo es que, si un bebé nace mañana en Canadá, ese bebé es canadiense aunque no tenga certificado de nacimiento”, dijo.

Estadounidenses interesados en la doble ciudadanía

Los solicitantes estadounidenses tienen diferentes motivaciones, pero muchos dicen que la represión migratoria del presidente Donald Trump y otros temas los han llevado a solicitar la doble ciudadanía.

Michelle Cunha, de Bedford, Massachusetts, dijo que decidió mudarse a Canadá después de reflexionar sobre décadas de activismo político y concluir que "ya no tenía nada más que ofrecer".

“Durante 30 años me he esforzado al máximo. “He hecho todo lo posible para que Estados Unidos se convierta en lo que promete al mundo: un lugar de libertad e igualdad”, declaró Cunha. “Pero es evidente que aún no lo hemos logrado y no lo lograremos pronto”.

Troy Hicks, cuyo bisabuelo nació en Canadá, dijo que un viaje internacional lo impulsó a tomar esta decisión.

“Hace poco fui a Australia y, ¿sabes?, las primeras palabras de la primera persona con la que hablé allí fueron básicamente un insulto contra Trump y Estados Unidos”, dijo Hicks, de Pahrump, Nevada. “Fue como, ¡guau!, me bajé de un vuelo de 20 horas y, literalmente, las primeras palabras que alguien me dijo fueron esas. ... Así que la idea de hacerlo con un pasaporte canadiense me pareció más fácil, mejor y más aceptable”.

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Maureen Sullivan, de Naples, Florida, dijo que la motivó la represión migratoria en Minnesota, que la afectó profundamente cuando su sobrino adolescente se topó con agentes federales cerca de su escuela secundaria en St. Paul. Sullivan, cuya abuela era canadiense, dijo que ve la ciudadanía canadiense como una opción en caso de que las cosas en Estados Unidos “se compliquen mucho”.



“Cuando escuché hablar del proyecto de ley, no podía creerlo. Fue como un pequeño regalo caído del cielo”, dijo Sullivan. “Había una especie de entusiasmo colectivo en la familia, que sentía que queríamos hacer algo para asegurar nuestra seguridad en el futuro si fuera necesario”.

¿Cuánto cuesta obtener la ciudadanía canadiense?

Para quienes ya tengan la documentación lista, la tasa de solicitud del certificado de ciudadanía es relativamente económica: 75 dólares canadienses (55 dólares estadounidenses).

Sin embargo, los costos aumentarán para quienes busquen la ayuda de un abogado o genealogista para localizar documentos como certificados de nacimiento, defunción y matrimonio que puedan establecer el linaje hasta un antepasado canadiense.

Cunha dijo que contrató a un abogado y calcula que el costo será de unos 6.500 dólares.

Sin embargo, Mary Mangan, de Somerville, Massachusetts, presentó su solicitud en enero siguiendo los consejos de foros en línea.

“Hay algunas situaciones en las que un abogado podría ser lo más adecuado, pero diría que para mucha gente, el 90%, probablemente pueden hacerlo por sí mismos”, dijo Mangan.

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¿Cuál es la reacción en Canadá?

Fen Hampson, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Carleton en Ottawa, dijo que los canadienses son, en general, un pueblo "acogedor".

Hampson afirmó que a algunos también les preocupa que un aumento repentino del interés por parte de los estadounidenses pueda retrasar los esfuerzos de los refugiados y solicitantes de asilo que huyen de situaciones vulnerables.