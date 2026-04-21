Estados Unidos

El ala radical republicana impulsa una iniciativa para desnaturalizar y deportar a migrantes "socialistas e islamistas"

El representante Chip Roy presenta la "Ley MAMDANI", una propuesta que apunta directamente contra líderes políticos de origen extranjero, como el alcalde de Nueva York.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mamdani responde: ¿La Biblia o el Corán?

En un movimiento que escala la tensión ideológica y migratoria en Estados Unidos, el representante republicano por Texas, Chip Roy, ha presentado ante el Capitolio un proyecto de ley que busca la expulsión sistemática de ciudadanos naturalizados y residentes extranjeros basados en sus afiliaciones políticas y religiosas. Bautizada como Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley MAMDANI), la propuesta busca modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad para permitir la deportación, la desnaturalización y la denegación de visados a cualquier persona vinculada al comunismo, el socialismo o el fundamentalismo islámico.

Una ley con nombre propio

PUBLICIDAD

Más sobre Estados Unidos

Boston recuerda a Paul Revere, quien cabalgó a toda prisa para advertir sobre la llegada de los británicos
4 mins

Boston recuerda a Paul Revere, quien cabalgó a toda prisa para advertir sobre la llegada de los británicos

Estados Unidos
¿Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a sus siete hijos en Luisiana?
3 mins

¿Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a sus siete hijos en Luisiana?

Estados Unidos
Arrestos de ICE a inmigrantes sin antecedentes penales se multiplican por 8 en los últimos 14 meses
3 mins

Arrestos de ICE a inmigrantes sin antecedentes penales se multiplican por 8 en los últimos 14 meses

Estados Unidos
Autoridades de Luisiana anuncian vigilia y conferencia oficial tras ataque que dejó ocho niños muertos en Shreveport
2 mins

Autoridades de Luisiana anuncian vigilia y conferencia oficial tras ataque que dejó ocho niños muertos en Shreveport

Estados Unidos
Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía
2 mins

Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía

Estados Unidos
“No solo lo estás lastimando a él, nos estás lastimando a todos nosotros”: el drama de la separación de familias con estatus migratorios mixtos
10 mins

“No solo lo estás lastimando a él, nos estás lastimando a todos nosotros”: el drama de la separación de familias con estatus migratorios mixtos

Estados Unidos
La energía solar puede salvar a los agricultores en EEUU, pero es difícil vencer la oposición local
6 mins

La energía solar puede salvar a los agricultores en EEUU, pero es difícil vencer la oposición local

Estados Unidos
Científicos muertos y desaparecidos en EEUU: Casa Blanca rompe el silencio
2 mins

Científicos muertos y desaparecidos en EEUU: Casa Blanca rompe el silencio

Estados Unidos
Policía a caballo persigue y detiene a ladrón en pleno centro de Manhattan
1 mins

Policía a caballo persigue y detiene a ladrón en pleno centro de Manhattan

Estados Unidos
La Cámara de Representantes aprueba un proyecto para proteger a inmigrantes haitianos
5 mins

La Cámara de Representantes aprueba un proyecto para proteger a inmigrantes haitianos

Estados Unidos

El acrónimo de la ley, MAMDANI, no es casual. Hace referencia directa a Zohran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York. Mamdani, nacido en Uganda y naturalizado estadounidense en 2018, es musulmán y miembro del Partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA). Bajo esta normativa, el propio alcalde de la principal metrópoli del país podría enfrentar la pérdida de su ciudadanía y la deportación. La medida también pondría en la mira a figuras del Congreso como Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, ambas afiliadas a organizaciones socialistas.

El regreso a la política de la persecución

Expertos y críticos han comparado el texto con el macartismo de la década de 1950. La ley define de forma extremadamente amplia el término "abogar", castigando no solo la militancia activa, sino también la posesión, distribución o publicación de material electrónico o impreso que apoye dichas ideologías. "Esta legislación despliega nuevas herramientas para contrarrestar el avance marxista e islamista que ha devastado a Europa y que ahora ha llegado a nuestras propias puertas", afirmó Chip Roy, líder del Caucus de la Libertad. Un punto crítico del proyecto es su carácter definitivo e inapelable:

Sin revisión judicial: Se prohibiría a los tribunales revisar las órdenes de deportación o revocación de ciudadanía.

Retroactividad: La única excepción permitida sería demostrar que la defensa de tales ideologías cesó antes de los 14 años de edad.

PUBLICIDAD

Este clima se suma a un aumento récord en las denuncias por discriminación e islamofobia en el país. Organizaciones de derechos civiles, como el CAIR ( Council on American-Islamic Relations), advierten que este tipo de iniciativas legislativas representan un uso abusivo del poder público para restringir las libertades fundamentales de creencia y expresión en los Estados Unidos.

Relacionados:
Estados UnidosHispanos en el Gobierno de EEUUGobierno de Estados UnidosWashington DCCapitolio de los Estados UnidosZohran MamdaniDemócratasRepublicanosMigrantesIslam

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX