Noticias ¿Quién era Shamar Elkins, el hombre que mató a sus siete hijos en Luisiana? La policía de Shreveport identificó a Shamar Elkins como el autor de los disparos, único sospechoso y padre de siete de los ocho niños asesinados

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La mañana del domingo 19 de abril de 2026 en Shreveport, Luisiana, comenzó con un reporte de disparos, lo que movilizó a la policía rumbo a una escena que pronto se revelaría como un caso de gran magnitud. Al menos 10 personas resultaron heridas por arma de fuego, de las cuales ocho menores de edad perdieron la vida.

El agresor ya fue identificado como Shamar Elkins y se confirmó que siete de las víctimas mortales eran sus hijos.

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La información preliminar, difundida por el portavoz Chris Bordelon, permitió centrar rápidamente la investigación en un solo agresor.

El sujeto actuó dentro de un entorno familiar, lo que amplió la dimensión del caso y orientó las primeras líneas de investigación hacia su contexto personal. Las edades de las víctimas oscilan entre un año y aproximadamente 14 años.

Identidad del agresor en Shreveport

Shamar Elkins no contaba con un historial delictivo amplio, aunque registros judiciales confirman que en 2019 fue puesto en libertad condicional tras declararse culpable de uso ilegal de armas.

De acuerdo con informes policiales de ese caso, Elkins aseguró que un conductor le había apuntado con un arma y huido, lo que lo llevó a salir a la calle y disparar en cinco ocasiones con una pistola de 9 mm contra el vehículo en fuga. Las autoridades señalaron entonces que los disparos se realizaron a unos 85 metros de una escuela, en dirección a donde había niños jugando, lo que derivó en su arresto por ese incidente.

Las autoridades confirmaron que, fuera del caso de 2019 relacionado con armas de fuego, no se tenía registro de otros antecedentes de violencia doméstica vinculados al agresor.

En su perfil en Facebook, Elkins compartía fotos con sus hijos, en las que los llevaba a la iglesia, a comer y publicaba que se sentía orgulloso de ellos. En varias de las imágenes aparece sonriente.

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Apenas unas horas antes de cometer el ataque, el padre de familia compartió una foto en la que aparecía su hija mayor comiendo una hamburguesa en el auto y refería a que habían tenido una cita solo ellos dos. "Pequeña cita a solas", escribió.

El hombre, de quien aún se desconocía la edad, también publicaba oraciones pidiendo por su salud mental, refería que luchaba contra la ansiedad.

Shaneiqua Elkins, la madre de sus hijos y la primera persona a la que le disparó —según reportes preliminares—, también compartía en redes sociales actualizaciones sobre el crecimiento de su familia.

La mujer, quien es reportada en estado crítico en un hospital, publicaba con frecuencia fotos y videos de recitales y logros académicos, incluido el reconocimiento a su hija como alumna con "mayor progreso".

Fotos en redes sociales también muestran a Shamar Elkins con uniforme de militar, sin embargo, no ha sido confirmado que perteneció al Ejército.

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Elkins se estaba separando de su esposa

Shamar Elkins y su esposa estaban en proceso de separación y debían comparecer ante el tribunal el lunes 20 de abril de 2026, según Crystal Brown, prima de una de las mujeres heridas. Brown afirmó que la pareja había estado discutiendo sobre la separación antes del tiroteo.

"Él asesinó a sus hijos", agregó Brown, de acuerdo con AP. "Le disparó a su esposa".

Según Brown, Elkins tenía cuatro hijos con su esposa y tres con otra mujer que vivía cerca y que también resultó herida de bala. Todos los niños estaban juntos en la misma casa, añadió.

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Las autoridades aún no habían identificado públicamente a las víctimas del tiroteo.