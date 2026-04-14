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Joe Biden llama “Barack” a un directivo durante su discurso en la Universidad de Syracuse

El momento, captado en video durante la ceremonia, se viralizó en redes sociales y generó debate sobre si se trató de una broma de Biden o de un lapsus.

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Joe Biden llamó la atención este martes durante un evento en la Universidad de Syracuse, su alma mater, al referirse a un directivo de la institución como “ Barack” en pleno discurso, un momento que fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió durante la ceremonia de develación de su retrato en la Facultad de Derecho de la universidad, cuando el expresidente llamó al podio a Jeffrey Scruggs, presidente de la Junta Directiva de Syracuse, quien también es director general de Goldman Sachs y se encontraba sentado en el escenario junto a Biden durante todo el evento.

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En medio de su intervención, Biden hizo una observación sobre su parecido con el expresidente Barack Obama y pidió al directivo acercarse al escenario.

“¿Barack? ¿Qué haces aquí?”, preguntó Biden. “Ven aquí”, repitió en varias ocasiones.

Luego añadió: “Siento que él debería estar de pie a la derecha y yo a la izquierda”, antes de volver a señalar el supuesto parecido entre ambos. “¿Acaso no se parece a Barack?”, dijo, provocando risas entre el público y el propio Scruggs.


El episodio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron el momento y lo vincularon con debates recurrentes sobre la edad y los lapsus del expresidente. Otros, sin embargo, defendieron el intercambio como una broma dentro del contexto del evento.

De acuerdo con DailyMail, la interacción habría tenido un trasfondo previo: en camerinos, Scruggs le habría comentado a Biden que su hija le pidió preguntar al expresidente si creía que se parecía a Barack Obama, lo que habría motivado la referencia durante el discurso.

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