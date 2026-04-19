Noticias Autoridades de Luisiana anuncian vigilia y conferencia oficial tras ataque que dejó ocho niños muertos en Shreveport En la conferencia participaron diversas autoridades y representantes locales, estatales y federales, quienes expresaron condolencias y mensajes de apoyo a la familia afectada por el ataque del domingo 19 de abril de 2026 en Luisiana

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La tarde de este domingo 19 de abril de 2026 se realizó una conferencia de prensa en Shreveport, Luisiana, luego de un violento episodio ocurrido durante las primeras horas del día, en el que 10 personas resultaron heridas por arma de fuego. Entre las víctimas se encontraban ocho menores de edad que perdieron la vida.

Las autoridades informaron que el hecho ocurrió en un contexto de violencia doméstica y que, de acuerdo con los primeros reportes, el presunto atacante sería un familiar de las víctimas. La investigación continúa en curso y no se ofrecieron más detalles sobre los hechos.

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¿Qué dijeron las autoridades del ataque en Luisiana?

En la conferencia participaron diversas autoridades y representantes locales, estatales y federales, quienes expresaron condolencias y mensajes de apoyo a la familia afectada por el ataque del domingo en Luisiana.

Entre ellos estuvieron el reverendo James Green, el concejal Luger, el pastor Tommy Connor, el senador estatal Sam Jenkins, Quentin Oliver en representación del congresista Cleo Fields y el Dr. Ralph Johnson como enlace de la oficina del consejo municipal. También estuvieron presentes representantes del departamento de policía de Shreveport, del departamento de bomberos, así como líderes comunitarios y agencias de apoyo.

Durante sus intervenciones, los participantes coincidieron en expresar dolor por la tragedia y en hacer un llamado a la unidad, la oración y el fortalecimiento del tejido social. Se destacó la importancia de la solidaridad comunitaria y de poner en marcha acciones coordinadas para enfrentar la violencia, además de reconocer el impacto emocional que este tipo de hechos genera en los primeros respondedores, especialmente policías y bomberos.

Vigilia en memoria de las víctimas

Las autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental, los programas de prevención de violencia doméstica y la cooperación entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones comunitarias.

Asimismo, se informó que como parte de la respuesta a la tragedia, el lunes 20 de abril de 2026 a las 11:00 de la mañana se realizará una c onferencia de prensa oficial en Government Plaza y el miércoles 22 de abril de 2026 a las 18:00 horas (local) se llevará a cabo una vigilia de oración en memoria de las víctimas, abierta a toda la comunidad.

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Investigación en curso

Las autoridades reiteraron que no se han dado a conocer más detalles sobre el caso y que la investigación continúa abierta. Mientras tanto, insistieron en la importancia de la colaboración comunitaria y del acompañamiento a las familias afectadas por este hecho violento.