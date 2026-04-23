Narcotráfico El Tesoro de EEUU sanciona red global de suministros del Cartel de Sinaloa En una acción coordinada para desarticular el flujo de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó hoy a 23 individuos y entidades vinculados a una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos que sirve al Cártel de Sinaloa

Video Así operaba el Cártel de Sinaloa en EEUU

La red, que incluye proveedores y corredores de productos químicos con sede en la India y América Latina, ha sido señalada por facilitar la importación de precursores químicos, principalmente desde Asia, para la síntesis de drogas letales como el fentanilo y la metanfetamina.

El impacto de la red de suministro

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Según el comunicado oficial, estas redes explotan las cadenas de suministro internacionales y utilizan instalaciones de producción clandestinas para fabricar opioides altamente potentes de manera más eficiente. El Departamento de Justicia estima que un solo kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona puede generar aproximadamente 1.83 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a cerca de 900,000 dosis letales.

"El Tesoro seguirá atacando cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a salvo a Estados Unidos y evitar que se pierdan más vidas a causa del fentanilo", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Del laboratorio a las calles

El documento detalla que los corredores de químicos, en colaboración con el Cártel de Sinaloa (designado como una Organización Terrorista Extranjera), gestionan la logística y el envío de estos materiales hacia México o Guatemala a través de carga aérea o marítima. Con el fin de evadir a las autoridades, los cargamentos suelen ser etiquetados falsamente como "productos químicos seguros". Una vez en la región, los químicos se entregan a "cocineros" que operan laboratorios clandestinos controlados por el cártel, donde se finaliza la producción de las drogas que finalmente llegan a las ciudades estadounidenses.

Las sanciones se emitieron bajo las siguientes autoridades legales

Orden Ejecutiva 14059: Dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas.

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Orden Ejecutiva 13224: Enfocada en terroristas y sus colaboradores.

Orden Ejecutiva 14367: Que designa al fentanilo y sus precursores principales como Armas de Destrucción Masiva (WMD), debido a su letalidad y la amenaza que representan para la seguridad nacional.