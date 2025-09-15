Qué es el kratom, la droga sintética asociada a al menos tres muertes en California

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles alertó sobre una serie de sobredosis fatales vinculadas a un potente compuesto sintético del kratom, llamado 7-Hidroximitraginina (7-OH) , que ha cobrado la vida de varias personas jóvenes en el área.

Entre junio y agosto de 2025, se identificaron al menos tres muertes en residentes del condado, con edades entre 18 y 40 años, en las que el alcohol estuvo presente y no se detectaron otras sustancias que contribuyeran significativamente al deceso.

Según un comunicado de las autoridades, el 7-OH es un compuesto psicoactivo que está siendo sintetizado y concentrado en productos vendidos en gasolineras, tiendas de vapeo y en línea.

Estos productos, frecuentemente etiquetados como suplementos dietéticos, no son ilegales y se promocionan para tratar dolor, ansiedad, trastornos del ánimo y abstinencia a opioides.

Sin embargo, carecen de regulación y pueden contener dosis peligrosas que aumentan significativamente el riesgo de sobredosis, especialmente cuando se combinan con alcohol u otros depresores.

¿Qué es el kratom?

El kratom es un extracto herbal que proviene de las hojas de un árbol llamado Mitragyna speciosa, originario del Sudeste Asiático. Los usuarios pueden consumirlo masticando las hojas, preparando infusiones o ingiriendo extractos en cápsulas o líquidos.

La Mayo Clinic señala que, a dosis bajas, el kratom actúa como un estimulante , aumentando el estado de alerta y la energía, mientras que a dosis altas tiene efectos sedantes y analgésicos similares a los opioides.

Estos productos no están regulados en Estados Unidos y la cantidad del ingrediente activo puede variar mucho entre ellos, lo que dificulta conocer la dosis real que se consume.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ya emitió en julio de 2025 advertencia por comercializar ilegalmente productos concentrados con 7-OH . La agencia señaló que este no es un ingrediente permitido en suplementos dietéticos ni alimentos convencionales y que no existen medicamentos aprobados con este compuesto, por lo que su consumo representa riesgos no probados para la salud.

Además, algunos estudios identifican que ciertos vendedores aumentan la concentración del ingrediente activo, aumentando los riesgos de sobredosis y otros efectos adversos. Los efectos suelen comenzar en minutos y durar varias horas, pero a mayores dosis pueden aparecer síntomas peligrosos y adicción.

¿Cuáles son los riesgos de consumir kratom?

Aunque muchas personas con dolor crónico o antecedentes de dependencia a opioides recurren al kratom como una alternativa para manejar sus síntomas, es una sustancia no regulada que puede provocar dependencia, adicción y toxicidad.

De acuerdo con la Mayo Clinic, el kratom ha mostrado efectos secundarios que incluyen pérdida de peso, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, estreñimiento, daño hepático y dolor muscular. En el sistema nervioso puede provocar mareos, somnolencia, alucinaciones, delirios, depresión y convulsiones.

Por otro lado, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de Estados Unidos reporta que el kratom puede causar problemas cardiovasculares, gastrointestinales y hepáticos .

El uso de la sustancia puede afectar múltiples órganos del cuerpo, causand o toxicidades —que suelen ocurrir cuando la dosis ingerida supera los 8 gramos , según estudios publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH). Además, el consumo prolongado puede ocasionar deterioro cognitivo y, en algunos casos, se ha asociado con muertes.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha subrayado que el uso de dosis altas de 7-OH junto con alcohol u otros sedantes puede causar depresión respiratoria grave y la muerte.

La acción más segura frente al uso de productos con 7-OH es evitarlos por completo. Sin embargo, para minimizar el riesgo de sobredosis, las autoridades de salud pública recomiendan a quienes consumen estas sustancias no usarlas solos , ya que contar con otra persona presente aumenta las probabilidades de intervenciones salvavidas, como la administración de naloxona en caso de sobredosis.

También se aconseja evitar mezclar 7-OH con otras sustancias, porque la combinación puede producir efectos más fuertes e impredecibles, incrementando el riesgo de sobredosis.

