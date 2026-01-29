Donald Trump Trump firma orden ejecutiva para combatir adicciones y abuso de sustancias en EEUU El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para enfrentar las adicciones y el abuso de sustancias de los estadounidenses a la cual llamó Great American Recovery Iniciative. Ellas son las personas clave que encabezarán estos esfuerzos.

Video "Nombré al fentanilo como arma de destrucción masiva": Donald Trump

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para enfrentar las adicciones y el abuso de sustancias de los estadounidenses a la cual llamó Great American Recovery Iniciativa (Gran Iniciativa Estadounidense de Recuperación).

¿De qué se trata la Gran Iniciativa Estadounidense?

A poco más un año del inicio de su administración, Donald Trump busca atender la grave crisis de adicciones de la sociedad estadounidense a nivel nacional, mediante la alineación de recursos federales.

Según un comunicado, la medida contempla la creación de un grupo encargado de asesorar a las agencias federales en la distribución de subvenciones destinadas a respaldar la recuperación de adicciones y a reforzar la concienciación sobre este problema de salud pública.

Buscará integrar programas de prevención, intervención temprana, tratamiento, apoyo a la recuperación y reinserción social.

Las personas clave en la Gran Iniciativa Estadounidense

El grupo de atención estará encabezado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; así como Kathryn Burgum, defensora de la recuperación de adicciones, que tiene un historial de consumo y permanece sobria desde hace 22 años.

Entre otros funcionarios, también participarán la procuradora General de la República, Pam Bondi; el secretario del Interior, Doug Burgum; la secretaria de Educación, Linda McMahon; la secretaria del Trabajo Lori Chávez-DeRemer; el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

El anuncio se produce después de que la administración Trump diera marcha atrás a los planes de recortar cerca de 2 mil millones de dólares a los programas de salud mental y tratamiento de adicciones de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).

La Casa Blanca indicó que la adicción es una enfermedad crónica y tratable, con tasas de recaída similares a las de otras enfermedades crónicas, resaltando la baja tasa de estadounidenses que reconocen que cuentan con una adicción.

Realtó que en 2024, entre los 40,7 millones de adultos que padecían un trastorno por consumo de sustancias y no recibieron tratamiento, al rededor de 38,1 millones de personas no percibía que lo necesitaba.

"A pesar de la importante inversión de recursos, los esfuerzos de recuperación de la adicción siguen siendo fragmentados y no se adaptan al ritmo de los avances científicos".

