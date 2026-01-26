Un ex snowboarder olímpico canadiense convertido en uno de los principales fugitivos del FBI compareció el lunes ante un tribunal federal acusado de presuntamente dirigir una red multinacional de tráfico de drogas valuada en miles de millones de dólares y orquestar múltiples asesinatos .

Ryan Wedding, de 44 años, se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México la semana pasada y fue trasladado al sur de California después de un esfuerzo de un año por parte de las autoridades de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y República Dominicana para arrestarlo.