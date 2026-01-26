Noticias

Primera audiencia de Ryan Wedding por tráfico de drogas; así compareció el exatleta olímpico

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, compareció ante tribunal de Estados Unidos tras ser acusado de tráfico masivo de drogas y múltiples asesinatos tras ser capturado.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Un ex snowboarder olímpico canadiense convertido en uno de los principales fugitivos del FBI compareció el lunes ante un tribunal federal acusado de presuntamente dirigir una red multinacional de tráfico de drogas valuada en miles de millones de dólares y orquestar múltiples asesinatos.

Ryan Wedding, de 44 años, se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México la semana pasada y fue trasladado al sur de California después de un esfuerzo de un año por parte de las autoridades de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y República Dominicana para arrestarlo.

