Departamento de Seguridad Nacional

Sentencia de "El Mayo" se Pospone: Fiscalía de Nueva York Confirma una nueva fecha

La sentencia del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, prevista para este lunes, se pospuso al 18 de mayo, confirmó la Fiscalía del Este de Nueva York a N+ Univision

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La cifra récord de $15,000 millones que ‘El Mayo’ entregará a EEUU: ¿Cuánto pagaron otros narcos?

La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada García debía conocer su condena este lunes quedó pospuesta para el próximo 18 de mayo, así lo confirmó a N+ Univision la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

El cofundador del Cartel de Sinaloa, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico en agosto de 2025, acumula así una nueva demora en un proceso judicial que ha visto cambiar su calendario en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que se cambia la fecha.

Más sobre Defensa y Justicia

Pam Bondi: Trayectoria, controversias y lealtad a Trump
2 mins

Pam Bondi: Trayectoria, controversias y lealtad a Trump

Estados Unidos
Taylor Swift, demandada por infracción de marca tras el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’
2 mins

Taylor Swift, demandada por infracción de marca tras el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’

Estados Unidos
Tres acusados de conspirar para desviar tecnología de IA de EEUU hacia China en un esquema de miles de millones
2 mins

Tres acusados de conspirar para desviar tecnología de IA de EEUU hacia China en un esquema de miles de millones

Estados Unidos
Luigi Mangione solicita aplazar juicio federal por falta de tiempo para su defensa
1 mins

Luigi Mangione solicita aplazar juicio federal por falta de tiempo para su defensa

Estados Unidos
La renuncia de Joe Kent llega en medio de tensiones por el conflicto en Oriente Medio
2 mins

La renuncia de Joe Kent llega en medio de tensiones por el conflicto en Oriente Medio

Estados Unidos
Fiscalía de EE. UU. rechaza liberar fondos estatales para la defensa legal de Nicolás Maduro
2 mins

Fiscalía de EE. UU. rechaza liberar fondos estatales para la defensa legal de Nicolás Maduro

Estados Unidos
Trump dice que su arresto es inminente: te explicamos a qué se refiere
1:41

Trump dice que su arresto es inminente: te explicamos a qué se refiere

Estados Unidos
Confiscan un lote ilegal de armas tan grande que ocupó la cubierta entera de un buque de guerra estadounidense
1 mins

Confiscan un lote ilegal de armas tan grande que ocupó la cubierta entera de un buque de guerra estadounidense

Estados Unidos
Jurado ordena a Johnson & Johnson pagar millonaria indemnización a hombre que le crecieron los pechos tras usar un fármaco
1 mins

Jurado ordena a Johnson & Johnson pagar millonaria indemnización a hombre que le crecieron los pechos tras usar un fármaco

Estados Unidos
Cadena hotelera MGM acuerda millonaria compensación a víctimas de tiroteo en Las Vegas
1 mins

Cadena hotelera MGM acuerda millonaria compensación a víctimas de tiroteo en Las Vegas

Estados Unidos

El caso tiene un historial de ajustes en el calendario judicial. En diciembre de 2025, el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ya había pospuesto la sentencia luego de que la defensa de Zambada argumentara que necesitaba tiempo adicional para preparar su memorándum.

En esa ocasión, la nueva fecha quedó fijada para el 13 de abril de 2026, es decir, este lunes. Con el más reciente aplazamiento, la audiencia se reprograma ahora al 18 de mayo.

Culpable de fundar el Cartel de Sinaloa y traficar cocaína por décadas

En agosto de 2025, Zambada García se declaró culpable de dos cargos: empresa criminal continua y crimen organizado. En una audiencia de aproximadamente 45 minutos ante un tribunal federal de Nueva York, el narcotraficante reconoció haber fundado el Cartel de Sinaloa y haberlo liderado de manera continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024. También admitió haber traficado más de un millón de toneladas de cocaína, mantener vínculos con el crimen organizado de Colombia y haber sobornado a militares, policías y funcionarios en México.

"Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones", declaró Zambada en aquella audiencia.

Lo que viene el 18 de mayo

Tras su declaración de culpabilidad, la ex fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que el narcotraficante pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense. Sobre su trayectoria criminal, Bondi subrayó que Zambada fue socio de Joaquín "El Chapo" Guzmán y señaló: "Mataron a múltiples personas brutalmente (...) Su reino de terror terminó".

La nueva fecha del 18 de mayo será la próxima oportunidad para que el juez Cogan dicte la sentencia definitiva contra uno de los capos más buscados en la historia del narcotráfico mexicano.

Relacionados:
Departamento de Seguridad NacionalMayo ZambadaCartel de SinaloaNarcotráfico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX