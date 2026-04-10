Departamento de Seguridad Nacional Sentencia de "El Mayo" se Pospone: Fiscalía de Nueva York Confirma una nueva fecha La sentencia del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, prevista para este lunes, se pospuso al 18 de mayo, confirmó la Fiscalía del Este de Nueva York a N+ Univision



Video La cifra récord de $15,000 millones que ‘El Mayo’ entregará a EEUU: ¿Cuánto pagaron otros narcos?

La audiencia en la que Ismael "El Mayo" Zambada García debía conocer su condena este lunes quedó pospuesta para el próximo 18 de mayo, así lo confirmó a N+ Univision la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

El cofundador del Cartel de Sinaloa, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico en agosto de 2025, acumula así una nueva demora en un proceso judicial que ha visto cambiar su calendario en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que se cambia la fecha.

El caso tiene un historial de ajustes en el calendario judicial. En diciembre de 2025, el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, ya había pospuesto la sentencia luego de que la defensa de Zambada argumentara que necesitaba tiempo adicional para preparar su memorándum.

En esa ocasión, la nueva fecha quedó fijada para el 13 de abril de 2026, es decir, este lunes. Con el más reciente aplazamiento, la audiencia se reprograma ahora al 18 de mayo.

Culpable de fundar el Cartel de Sinaloa y traficar cocaína por décadas

En agosto de 2025, Zambada García se declaró culpable de dos cargos: empresa criminal continua y crimen organizado. En una audiencia de aproximadamente 45 minutos ante un tribunal federal de Nueva York, el narcotraficante reconoció haber fundado el Cartel de Sinaloa y haberlo liderado de manera continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024. También admitió haber traficado más de un millón de toneladas de cocaína, mantener vínculos con el crimen organizado de Colombia y haber sobornado a militares, policías y funcionarios en México.

"Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones", declaró Zambada en aquella audiencia.

Lo que viene el 18 de mayo

Tras su declaración de culpabilidad, la ex fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que el narcotraficante pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense. Sobre su trayectoria criminal, Bondi subrayó que Zambada fue socio de Joaquín "El Chapo" Guzmán y señaló: "Mataron a múltiples personas brutalmente (...) Su reino de terror terminó".