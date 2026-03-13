Sistema de Reserva Federal (FED) El penúltimo revés judicial para Trump: un juez anula las citaciones del Departamento de Justicia contra el jefe de la Fed Un juez federal anuló las citaciones emitidas en enero por el Departamento de Justicia contra la Reserva Federal, argumentando que el objetivo de estas era simplemente presionar a la Reserva Federal para que bajara su tasa de interés de referencia, tal y como ha exigido en repetidas ocasiones el presidente Donald Trump.

Video Juez frena la citación del Departamento de Justicia a Jerome Powell; fiscal de Columbia ya prepara apelación

Un juez federal anuló el viernes las citaciones emitidas en enero por el Departamento de Justicia contra la Reserva Federal, lo que supone un duro golpe para una investigación que ya ha suscitado fuertes críticas en el Capitolio.

La investigación sobre el testimonio prestado el pasado mes de junio por el presidente Jerome Powell acerca de una renovación de un edificio por valor de 2,500 millones de dólares también ha retrasado el examen por parte del Senado de la candidatura de Kevin Warsh, elegido por el presidente Donald Trump para sustituir a Powell cuando este termine su mandato el 15 de mayo.

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El juez James Boasberg afirmó que el gobierno "no ha presentado prácticamente ninguna prueba que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido un delito" y calificó las justificaciones para las citaciones de tan "débiles e infundadas" que no eran más que un pretexto para obligar a Powell a bajar las tasas, tal como Trump ha exigido en repetidas ocasiones.

"Hay pruebas abundantes de que el propósito dominante (si no único) de las citaciones es acosar y presionar a Powell para que ceda ante el presidente o renuncie y deje paso a un presidente de la Fed que lo haga", escribió.

El fallo impide que la fiscal federal Jeanine Pirro, quien emitió las citaciones, obtenga registros de la Fed relacionados con la renovación del edificio. Pirro criticó duramente la decisión en una conferencia de prensa y dijo que la apelaría.

Pirro afirmó con dureza durante una rueda de prensa que un "juez activista" ha anulado las citaciones y ha "neutralizado la capacidad del gran jurado para investigar delitos", dejando a Powell "bañado en inmunidad".

"Esto está mal y carece de autoridad legal", dijo, calificando la decisión de Boasberg como "indignante" y "la antítesis" de la justicia.

"Esto es la antítesis de la justicia estadounidense. Absolver a alguien sin antecedentes, sin una investigación ni un interrogatorio, no es así como funciona nuestro sistema de justicia penal", declaró Pirro a los periodistas.

"Nadie, amigos, está por encima de la ley, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apelará esta decisión escandalosa", afirmó.

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"Investigación frívola" contra la Fed

Powell reveló la investigación en un video sin precedentes el 11 de enero, lo que llevó al senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte y miembro del Comité Bancario, a bloquear la consideración de Warsh hasta que se retire la investigación.

Tillis dijo que el fallo confirmaba "lo débil y frívola que es la investigación penal contra el presidente Powell". Tillis se ha comprometido a bloquear a todos los candidatos a la Reserva Federal, incluido Kevin Warsh, a quien Trump ha nominado para ser el próximo presidente de la Fed, hasta que se retire la investigación penal contra Powell.

"Todos sabemos cómo va a terminar esto y la Fiscalía de los Estados Unidos en Washington DC debería ahorrarse más vergüenza y seguir adelante", dijo Tillis el viernes. "Apelar el fallo solo retrasará la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal".

Boasberg, quien fue designado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, ha estado en desacuerdo con la Casa Blanca en otros frentes legales desde que Trump asumió el cargo en enero pasado.

El Departamento de Justicia solicitó la remoción de Boasberg de un caso de alto perfil en Washington después de que él impidiera que la administración Trump llevara a cabo una oleada de vuelos de deportación bajo autoridades de tiempo de guerra derivadas de una ley del siglo XVIII.

Trump pidió la destitución de Boasberg, calificándolo de "alborotador y agitador" no elegido. Las duras críticas del presidente hacia Boasberg provocaron una reprimenda poco habitual por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien rechazó los llamamientos a destituir a los jueces.

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Insultos y exigencias de Trump a Powell

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insultado en repetidas ocasiones a Powell por las políticas del banco central independiente en relación con la fijación del tipo de interés de referencia de la economía.

La más reciente alusión ocurrió este jueves, cuando Trump escribió en redes sociales: "¿Dónde está hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome 'Demasiado tarde' Powell? ¡Debería bajar los tipos de interés INMEDIATAMENTE, sin esperar a la próxima reunión!"

Powell no ha cedido a las presiones de Trump, y emitió un comunicado en respuesta a las citaciones, señalando que el objetivo era intimidarlo a él y a la Reserva Federal.