Sistema de Reserva Federal (FED) Kevin Warsh, nominado por Trump a la Fed, declara activos por más de 100 millones y podría ser el más rico en liderarla Kevin Warsh se comprometió a vender parte de sus inversiones y dejar cargos corporativos para cumplir con las estrictas normas éticas de la Fed, mientras su confirmación enfrenta resistencias políticas en el Senado.

Video Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED y reemplazar a Jerome Powell

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para encabezar la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), reveló este martes 14 de abril que su fortuna supera los 100 millones de dólares.

El candidato del mandatario presentó una declaración de 69 páginas en la que demuestra que se desharía de una cantidad sustancial de sus activos para evitar conflictos de interés, como parte del proceso para ser considerado por el Comité Bancario del Senado para presidir la Fed en sustitución de Jerome Powell.

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Warsh, quien fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, está listo para comparecer en una audiencia de confirmación el próximo martes, en una nominación que algunos han criticado como un intento de tomar el control de la Reserva Federal.

La audiencia se estaba retrasando porque Warsh debía entregar sus documentos financieros y otros formularios a la Oficina de Ética, trámite que no había completado la semana pasada.

La declaración muestra que el patrimonio del exfuncionario estaría valorado entre 131 y 209 millones de dólares, con lo cual sería la persona más rica que otros presidentes previos de la Fed.

Sin embargo, no es posible calcular su fortuna real, debido que los informes tienen datos reservados. Además, se miden el valor de acciones, bonos y otros activos financieros en rangos amplios, a veces sin especificar un monto máximo.

Kevin Warsh está casado con Jane Lauder, heredera de la fortuna de la empresa de cosméticos Estée Lauder, quien además tiene unos mil 900 millones de dólares, según Forbes. Si es confirmado, Warsh dijo que dejará varios cargos, incluido su trabajo como asesor del inversionista Stanley Druckenmiller, por el que ganó unos 10 millones de dólares, así como sus puestos en los consejos de UPS y Coupang.

También planea vender una gran cantidad de inversiones, entre ellas dos participaciones de unos 50 millones de dólares en un fondo ligado a Druckenmiller. Sin embargo, señaló que no puede revelar muchos de los activos que vendería por acuerdos de confidencialidad.

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Heather Jones, la asesora principal de la Oficina de Ética Gubernamental que aprobó el documento de Warsh, señaló esos compromisos en su revisión y dijo que "una vez que el declarante se deshaga de estos activos, cumplirá" con la Ley de Ética en el Gobierno.

Las normas éticas de la Fed, formalizadas en 2022, limitan drásticamente las inversiones que los funcionarios y sus familiares directos pueden poseer y cómo pueden gestionarlas. Dichas normas prohíben la posesión de acciones bancarias y activos relacionados con criptomonedas, entre otras restricciones, y limitan, por ejemplo, la forma en que los funcionarios de la Reserva Federal pueden comprar y vender participaciones.

Los obstáculos

La administración de Trump quiere que Kevin Warsh asuma como nuevo presidente del banco central de Estados Unidos “lo antes posible”, ya que el mandato del actual jefe de la Fed está por terminar, dijo este martes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Pero su confirmación en el Senado enfrenta obstáculos, ya que un legislador clave se opone al intento de Trump de influir en esta institución independiente.

El mandato de Powell como presidente concluye en mayo, y el jefe del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, dijo a Fox Business que la audiencia de Warsh se espera para la próxima semana, con una votación posterior.

"Queremos que Kevin Warsh esté en el cargo lo antes posible", dijo Bessent a periodistas al margen de un evento del Institute of International Finance en Washington.

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La Reserva Federal y Powell enfrentan una investigación del Departamento de Justicia por los costos de renovación de su sede en Washington, lo que ha generado críticas sobre presiones políticas hacia el banco. La indagatoria se inició mientras Trump intensificó sus críticas a Powell.

El senador republicano Thom Tillis, quien forma parte del Comité Bancario, ha prometido bloquear la confirmación de Warsh hasta que se resuelva el tema legal.

"Creo que vamos a dejar que esto siga su curso”, dijo Bessent. "Hay acuerdo para que se realicen las audiencias", añadió.

El titular del Tesoro señaló que considera que Tillis es, en última instancia, “una persona razonable”.

Previamente, un juez federal anuló citatorios emitidos contra la Reserva Federal como parte de la investigación, al señalar que había "una montaña de evidencia" que sugiere que se trataba de una táctica de presión. Pero el caso aún podría apelarse.

La presión de Trump y la guerra

Trump ha presionado para que la Fed reduzca la tasa de interés de referencia desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, y ha criticado reiteradamente a Powell por no recortarlas con mayor agresividad.

Pero los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero —que provocaron la respuesta de Teherán y desataron una guerra en la región— han impulsado los precios de la energía y los fertilizantes.

Teherán ha bloqueado en gran medida el Estrecho de Ormuz, una vía clave para estos envíos.

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Esto ha provocado aumentos en los precios de la gasolina y otros productos en Estados Unidos, alimentando temores de una inflación más persistente.

La Reserva Federal suele subir las tasas de interés para contener la inflación y bajarlas para estimular la actividad económica.

Al ser cuestionado sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed mientras continúa la guerra en Medio Oriente, Bessent agregó: "Podrían observar antes de recortar las tasas".

"Creo que las tasas deberían bajarse", sostuvo.

Sin embargo, añadió: "Si quieren esperar a tener mayor claridad, lo entiendo".

También señaló que los responsables de la política monetaria deberían esperar a que Warsh asuma el cargo "y dejar que lidere el próximo ciclo" de ajustes de tasas.