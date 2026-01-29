Sistema de Reserva Federal (FED)

Trump anunciará a su nominado para presidente de la Fed este viernes 30 de enero 2026

El presidente dijo que este viernes anunciará su nominado para dirigir la Reserva Federal, en reemplazo de Jerome Powell, quien terminará su período en mayo próximo.

N+ Univision y AFP
Por:N+ Univision y AFP
Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

El presidente Donald Trump dijo que anunciaría su elección para presidir la Reserva Federal (Fed) el viernes por la mañana, una decisión muy esperada por los economistas.

El mandatario dijo el jueves por la noche a un grupo de periodistas que anunciaría su decisión "mañana por la mañana", al llegar al estreno de un documental sobre su esposa, la primera dama Melania Trump.

Más temprano este mismo jueves, Trump había dicho que haría pública su escogencia la próxima semana.

La persona escogida reemplazará a Jerome Powell, quien ha sido objeto de una dura campaña de críticas por parte de Trump, que lo acusa de no responder oportunamente ante lo que considera la necesidad de reducir las tasas de interés en la economía estadounidense.

A medida que su búsqueda se va reduciendo, entre los principales candidatos se encuentran el exfuncionario de la Fed Kevin Warsh, el gobernador de la Fed Christopher Waller, Rick Rieder, de BlackRock, y el asesor económico jefe de Trump, Kevin Hassett.

Este miércoles la Reserva Federal votó ampliamente por detener su serie de recortes de tasas mientras esperan más datos sobre la mayor economía del mundo, lo que provocó la ira de Trump.

El jueves arremetió contra Powell, alegando que el presidente de la Fed tenía "sesgos políticos", y que no tenía "absolutamente ninguna razón" para mantener las tasas elevadas.

Al mantener las tasas sin cambios en un rango entre el 3.50% y el 3.75% el miércoles, el banco central citó el sólido crecimiento económico de Estados Unidos y la estabilización de la tasa de desempleo.

Powell fue nominado para encabezar la Reserva Federal por el propio presidente Trump en su primer mandato, en noviembre de 2017, y recibió su confirmación del Senado en enero de 2018.

Por ahora, dijo Powell, el objetivo era dejar que los datos marcaran el camino a seguir en cuanto a los tipos de interés.

Trump ha intensificado sus ataques contra la Fed desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, tratando de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook durante el verano, mientras que el Departamento de Justicia inició por separado una investigación sobre Powell por los costos de renovación del banco.

En una rueda de prensa este miércoles, Powell aconsejó a su sucesor que no se deje influenciar por la coyuntura política y que se comprometa a rendir cuentas ante el Congreso.

Sistema de Reserva Federal (FED)Jerome Powell

