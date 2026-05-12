Senado de EEUU confirma a Kevin Warsh como miembro de la Fed
Esto es un hecho importante hacia la sucesión de Jerome Powell como próximo presidente del banco central estadounidense
Este martes 12 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como miembro de la Junta de Gobernadores. Esto es un paso importante para ser presidente de la Fed.
El candidato nominado por el presidente Donald Trump fue elegido con 51 votos a favor y 45 en contra, antes de que su candidatura a presidente del banco central fuera sometida a votación el miércoles.
El economista solo necesitará una mayoría simple para ser nombrado presidente de la Fed, un objetivo cercano, ya que los republicanos tienen 53 de los 100 asientos.
Jerome Powell permanecerá como miembro de la junta de gobernadores
El presidente republicano nominó a Warsh desde enero para el cargo de presidente de la Fed y sustituir a Jerome Powell, actual presidente del banco central, el cual abandona el cargo el viernes 15 de mayo.
El economista de 74 años permanecerá como miembro de la junta de gobernadores hasta que la investigación que está llevando a cabo la propia Fed a instancias de Trump concluya de manera definitiva.
Cabe mencionar que la votación que favoreció a Warsh llegó después de que el mandatario federal presionara a Powell para que rebajara los tipos de interés.