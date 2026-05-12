Senado Senado de EEUU confirma a Kevin Warsh como miembro de la Fed Esto es un hecho importante hacia la sucesión de Jerome Powell como próximo presidente del banco central estadounidense



Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 30 de abril de 2026

Este martes 12 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó a Kevin Warsh como miembro de la Junta de Gobernadores. Esto es un paso importante para ser presidente de la Fed.

El candidato nominado por el presidente Donald Trump fue elegido con 51 votos a favor y 45 en contra, antes de que su candidatura a presidente del banco central fuera sometida a votación el miércoles.

PUBLICIDAD

El economista solo necesitará una mayoría simple para ser nombrado presidente de la Fed, un objetivo cercano, ya que los republicanos tienen 53 de los 100 asientos.

Jerome Powell permanecerá como miembro de la junta de gobernadores



El presidente republicano nominó a Warsh desde enero para el cargo de presidente de la Fed y sustituir a Jerome Powell, actual presidente del banco central, el cual abandona el cargo el viernes 15 de mayo.

El economista de 74 años permanecerá como miembro de la junta de gobernadores hasta que la investigación que está llevando a cabo la propia Fed a instancias de Trump concluya de manera definitiva.