Marco Rubio ¿Quiénes son los cinco militares acusados por EEUU junto con Raúl Castro? El Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente en Florida a cinco pilotos militares cubanos por el derribo en 1996 de las avionetas de Hermanos al Rescate, enfrentando cargos de asesinato premeditado y conspiración por la muerte de cuatro tripulantes estadounidenses

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La acusación del Departamento de Justicia contra Raúl Castro Ruz, expresidente de Cuba, incluye a cinco ciudadanos cubanos que pertenecen o estuvieron dados de alta en la milicia cubana.

El expediente menciona siete cargos por conspirar para asesinar a pilotos estadunidenses, destrucción de una aeronave civil de Estados Unidos y asesinato premeditado en contra de Carlos Alberto Costa, Pablo Morales, Mario Manuel de la Peña y Armando Alejandre Jr., pertenecientes al grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate el 4 de febrero de 1996.

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Los nombres de los imputados, de acuerdo con la acusación presentada en una Corte de Distrito del Distrito Sur de Florida, son:

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez (piloto de combate).

Emilio José Palacio Blanco (piloto de combate).

José Fidel Gual Barzaga (piloto de combate).

Raúl Simanca Cárdenas (piloto de combate).

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez (piloto de combate).

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¿Cuáles son los cargos?

En el caso específico de Lorenzo Alberto Pérez Pérez, el documento precisa que es acusado de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los EE. UU.; destrucción de las aeronaves civiles estadounidenses matrícula N2456S y N5485S, así como de asesinato en contra de Carlos Alberto, Pablo, Mario Manuel y Armando.

El documento indica que los otros cinco militares, acusados solo de conspiración, participaron en vuelos previos para interceptar aviones lentos. Durante el ataque, pilotearon las aeronaves que les fueron asignadas para unirse a la persecución de un tercero (matrícula N2506) piloteado por José Basulto (fundador y líder de Hermanos al Rescate), que logró escapar.

Emilio José Palacio Blanco (Piloto del MiG 2): Cargo 1: Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los EE. UU.

José Fidel Gual Barzaga (Copiloto/Piloto del MiG 3): Cargo 1: Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los EE. UU.

Raúl Simanca Cárdenas (Copiloto/Piloto del MiG 3): Cargo 1: Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los EE. UU.

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Luis Raúl González-Pardo Rodríguez (Piloto del MiG 4): Cargo 1: Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los EE. UU.

La acusación, presentada el día de la independencia de Cuba, a unos días del cumpleaños 95 de Raúl Castro y en la Torre de La Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano, fue esperada por más de 30 años por los cubanos del sur de Florida y llega en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con una posible acción militar contra la isla.

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El Día

de la Independencia

de Cuba

Durante el anuncio, Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, aseguró que las familias de los cuatro estadounidenses asesinados han esperado 30 años para acceder a la justicia.

“Por casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado por justicia”, comentó.

Antes de darse a conocer el anuncio, Marco Rubio, Secretario de Estado, aseguró que la empresa de las élites militares cubanas, GAESA, la cual, según Rubio, es un conglomerado militar con activos por más de 18 billones de dólares.

Para Rubio, GAESA controla el 70% de la economía cubana, a través de sus participaciones en hoteles, empresas de construcción, bancos, tiendas y las empresas que se encargan de las remesas.