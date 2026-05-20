Cuba ¿Puede lograr EEUU que Raúl Castro comparezca ante una corte? El departamento de Justicia acusó a Raúl Castro por su supuesta responsabilidad en el derribo de dos aviones civiles de activistas del exilio cubano en 1996, y espera poder enjuiciarlo por el caso. Surgen interrogantes sobre cómo podrá ser llevado uno de los hombres fuertes de la Revolución Cubana ante la justicia estadounidense.

Video ¿Puede ir a buscar a Raúl Castro a Cuba? Un abogado responde las vías que tienen fiscales estadounidenses para enjuiciar al dictador

El Departamento de Justicia anunció este miércoles una histórica acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro, señalándolo por la orden de derribar dos aeronaves civiles de activistas cubano-estadounidenses en el exilio cuando volaban en aguas internacionales en 1996.

Las dos avionetas eran operadas por el grupo de exiliados "Hermanos al Rescate". Castro, que ahora tiene 94 años, era ministro de Defensa de Cuba en aquel momento. Los cargos incluyen asesinato y destrucción de aeronaves.

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El fiscal general interino Todd Blanche y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia hicieron el anuncio en Miami durante una ceremonia en homenaje a las víctimas del derribo. Y allí, cuestionado sobre cómo Castro podría enfrentar la justicia, el fiscal general dijo que esperan que "se presente aquí por voluntad propia o de cualquier otra forma y vaya a la cárcel".

Pero ¿cómo puede materializarse que Castro comparezca ante un juez estadounidense, tras casi 70 años de gobiernos comunistas castristas en Cuba, donde el poder en la isla sigue residiendo en los militares.

Una situación similar, ocurrida hace apenas unos meses, fue la captura del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas por parte de militares estadounidenses, que lo trasladaron a una cárcel en Nueva York para enfrentar la justicia de EEUU. Maduro estaba acusado desde 2020 por narcotráfico ante un tribunal en Nueva York, y ahora allí se le sigue un juicio.

El caso de Castro luce diferente por varias razones, afirma el abogado estadounidense Luis Carlos Bastidas, entrevistado por N+ Univision. "Lo primero es que tendría que traserse a Raúl Castro a EEUU para que enfrente la acusación. "Mientras no esté en el país para enfrentar la acusación, no será posible comenzar el proceso penal", indica.

Y luego comenta que "es objeto de especulación" saber "cómo se le traería a EEUU".

"Vimos recientemente el caso de Nicolás Maduro, que estuvo acusado por años, pero el caso de Raúl Castro es mucho más específico porque tiene 94 años, una persona sumamente anciana, por así decirlo, con lo cual es posible incluso que una operación de este calibre sea un peligro para la vida de él".

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Maduro fue sacado de Venezuela en helicópteros de fuerzas especiales, en medio de un bombardeo selectivo a objetivos militares en el país caribeño. Pero Bastidas cree que en el caso de Castro, una opción de este estilo podría arriesgar su vida "dada la fragilidad de la salud del expresidente cubano".

Trump descarta escalamiento contra Cuba

El presidente Donald Trump fue preguntado este miércoles sobre la acusación contra Castro, y si específicamente se vería una acción como la captura de Maduro, preparada durante la segunda parte de 2025, mientras la administración republicana elevó la presión política, económica y militar con un bloqueo aéreo, presencia de un portaviones, decenas de barcos y miles de soldados en aguas del mar Caribe.

"No quiero decir eso" respondió Trump cuando se le preguntó si habría una acción similar a la ejecutada contra el líder venezolano. Pero también dijo que EEUU no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo.

"No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba". Y consideró que los cargos presentados contra Castro son "un momento muy importante, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba".

Bastidas consideró como un paso lógico que se emitiera una orden de arresto contra Castro, algo que confirmó el fiscal general adjunto Blanche. Pero el experto en leyes aclara que "EEUU no tiene jurisdicción sobre Cuba, así que emitir una orden internacional se lleva a cabo mediante tratados de extradición, pero entre ambos países no los hay".

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Y en su opinión, "es muy poco probable que el gobierno cubano colabore con la extradición de Raúl Castro a EEUU, incluso si existiera un tratado de extradición" Mientras Raúl Castro no esté en EEUU, no es posible comenzar el proceso penal".

Pocos minutos después del anuncio de cargos contra Castro, el gobierno cubano respondió catalogando la acusación como un hecho político y negando haber procedido de forma incorrecta.

"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba" dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales.

Subrayó que Cuba actuó entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales".

¿Menos opciones para Castro?

El abogado Batista explica que entre los cargos formulados contra el expresidente cubano figura el de conspiración, que intenta probar "que hubo una trama para cometer el asesinato de los aviadores".

Y recuerda que los delitos de este caso "no están sujetos a ningún tipo de prescripción, son delitos transnacionales, cometidos fuera de EEUU" Son cargos serios, pero son solo una acusación, no una convicción".

Por su parte, Sebastián Arcos, del Instituto de Estudios Cubanos de FIU, consideró que la acusación "no tiene precedentes más allá del caso de Maduro, pero es extraordinario que se haya acusado a uno de los dos hermanos Castro", durante una entrevista en N+ Univision.

Asegura que "este encausamiento le cierra la puerta del exilio al señor Castro, a no ser que haya una negociación ulterior" El encausamiento lo pone en peligro de ser extraditado desde cualquier parte del mundo hacia EEUU. Y abre la puerta a una operación militar similar a la de Maduro en Venezuela, que podría ser una operación de extracción o de eliminación, de descabezamiento del régimen cubano tal y como sucedió en Irak".

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El temor a una intervención ha crecido en el gobierno cubano, que la semana pasada inició de bajo perfil la distribución de una "guía familiar" de actuación ante una eventual agresión militar extranjera. Aunado a esto, EEUU ha impuesto más sanciones a oficiales de inteligencia cubanos, poco después de que la semana pasada el director de la CIA, John Ratcliffe, fuera recibido en La Habana por altos funcionarios cubanos, incluyendo a Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha profundizado una crisis energética y económica sin precedentes en la isla de 9,6 millones de habitantes.