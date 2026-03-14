Marco Rubio Los zapatos de Trump que JD Vance y Marco Rubio intentan “llenar” Desde la Casa Blanca, los hombres más cercanos al presidente Donald Trump, Marco Rubio y J.D. Vance, han sido vistos con zapatos que les quedan grandes, y esta es la extraña razón.

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Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, es bien conocido quiénes son los dos hombres fuertes del presidente Donald Trump. Entre ellos podría surgir el perfil que busque “llenar sus zapatos” en las todavía lejanas elecciones presidenciales de 2028.

Mientras eso ocurre, fotógrafos y periodistas han comenzado a notar un suceso particular:

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Tanto el vicepresidente J.D. Vance como el secretario de Estado, Marco Rubio, usan un estilo de zapatos que les queda particularmente grande en el área del talón, en el sentido más literal.

Reunión del presidente Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP

En las últimas semanas, Rubio y Vance fueron captados usando zapatos de vestir negros con espacios visibles entre el cuello del zapato y el tobillo, haciendo notorio que las prendas no son de su talla, pero ¿por qué los usan?

De acuerdo con The Wall Street Journal, el presidente Trump regaló zapatos nuevos a los funcionarios varones que están más cerca de él, se trata de calzado de vestir tipo oxford Florsheim, cuyo precio no supera los 200 dólares.

Según los medios, estos zapatos han sido usados fielmente por los funcionarios cercanos que los han recibido.

El vicepresidente sostuvo que él, Rubio y otro funcionario —cuya identidad no especificó— le dieron al presidente sus tallas de calzado: 13, 11.5 y 7, respectivamente.

A lo que, según Vance, Trump le había respondido: “ Se puede saber mucho de un hombre por su talla de zapatos”.

En marzo 3, el presidente Donald Trump se reunió con el vicepresidente J.D. Vance,y los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Imagen Mark Schiefelbein/AP

¿En política, el tamaño importa?

Y es que las tallas de calzado masculino poseen una cualidad que choca con la vanidad de los hombres y la relación de su anatomía humana, además de su “masculinidad”.

A lo largo de las décadas, estudios científicos han desmentido la relación entre el tamaño del pie y la longitud del miembro masculino.

En 2002, un estudio del BJU International encabezado por urólogos del Reino Unido investigó si el tamaño del zapato podía predecir el tamaño del miembro, midiendo a 104 pacientes. El estudio encontró que no existe correlación significativa entre ambos factores.

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Sin embargo, más allá del tamaño, el tipo de calzado puede influir en la percepción social de poder y estatus, pero sobre todo si este se trata de un regalo del propio Donald Trump.

TLS

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