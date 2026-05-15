Marco Rubio

¿Por qué China le cambió el nombre a Marco Rubio?

Marco Rubio fue sancionado en dos ocasiones por el gobierno chino debido a sus posturas críticas durante su etapa como senador, especialmente en temas relacionados con derechos humanos bajo el partido en el poder de China

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Pekín este martes junto al presidente Donald Trump en una visita diplomática de alto nivel que llamó la atención por un detalle inusual: su ingreso a China habría sido posible tras un ajuste en la forma en que su nombre es escrito en mandarín.

Rubio, de 54 años, llegó a territorio chino como parte de la comitiva presidencial a bordo del Air Force One, en lo que representa su primera visita al país asiático, donde había enfrentado restricciones de entrada derivadas de sanciones impuestas por Pekín durante su etapa como senador.

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El cambio en los caracteres chinos detrás del gesto diplomático

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De acuerdo con reportes diplomáticos, China comenzó recientemente a utilizar una transliteración distinta para el apellido “Rubio”, modificando uno de los caracteres asociados al sonido “lu”. El ajuste habría permitido sortear las restricciones formales vinculadas a las sanciones anteriores.

Fuentes citadas por diplomáticos señalaron que las sanciones previas incluían una prohibición de entrada al país, lo que habría hecho inviable su visita bajo la forma original en que su nombre estaba registrado oficialmente en chino.

El cambio fue interpretado por algunos funcionarios como una solución técnica que evitó un choque diplomático directo, sin necesidad de levantar formalmente las sanciones.

Antecedentes de sanciones entre China y Rubio

Marco Rubio fue sancionado en dos ocasiones por el gobierno chino debido a sus posturas críticas durante su etapa como senador, especialmente en temas relacionados con derechos humanos en China.

Estas sanciones, aplicadas en el marco de tensiones bilaterales, incluían restricciones de entrada y otras medidas simbólicas, una práctica que Pekín también ha utilizado en respuesta a sanciones estadounidenses.


Un portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, defendió previamente las medidas al señalar que estas respondían a “acciones y declaraciones del señor Rubio” en asuntos vinculados con China.

La llegada de Rubio ocurre en un contexto de acercamiento diplomático entre ambos países, en el que el secretario de Estado acompaña al presidente Trump en una gira oficial por Asia.

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