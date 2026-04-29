Tiroteos El tirador que mató a los estudiantes de Brown y al profesor del MIT eligió a víctimas simbólicas vinculadas a sus agravios, según el FBI Los investigadores federales afirman que el hombre que perpetró un tiroteo masivo en la Universidad de Brown y posteriormente asesinó a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en diciembre de 2025 eligió lugares y personas que tenían un significado simbólico vinculado a lo que él percibía como sus fracasos.

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Los investigadores federales afirman que creen que el hombre que perpetró un tiroteo masivo en la Universidad de Brown y posteriormente asesinó a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts no actuó al azar.

En cambio, Claudio Neves Valente, de 48 años y exalumno de Brown, parecía haber elegido como objetivos lugares y personas por lo que representaban en su propia vida: instituciones e individuos que él asociaba con el fracaso personal, las oportunidades perdidas y la injusticia percibida.

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En una detallada evaluación de comportamiento publicada el miércoles, el FBI afirmó que Neves Valente, de nacionalidad portuguesa, pasó años planeando el ataque en aislamiento antes de matar a dos estudiantes e herir a otros nueve dentro de un edificio de ingeniería el 13 de diciembre de 2025.

Dos días después, asesinó al profesor del MIT Nuno F.G. Loureiro en su casa de Brookline, Massachusetts. Neves Valente fue hallado muerto más tarde por una aparente herida de bala autoinfligida dentro de un almacén en Salem, New Hampshire, poniendo fin a una búsqueda que abarcó varios estados.

Años de resentimiento e insuficiencia

El FBI describió a un hombre que pasó años aislado, rara vez permaneciendo en un mismo lugar y careciendo de sistemas de apoyo tradicionales, como familia, compañeros y figuras de autoridad que pudieran haber reconocido señales de alerta y alertado a las fuerzas del orden.

Con el tiempo, según los investigadores, construyó una narrativa de resentimiento e insuficiencia, con "poca o ninguna oportunidad para que los espectadores observaran y contextualizaran el significado de sus comportamientos".

"Parecía tener dificultades con la forma en que veía sus logros en la vida y sentía que estaba considerablemente marginado por los demás", escribió el FBI en el informe. "A medida que sus fracasos superaban a sus éxitos, su paranoia aumentaba, agravando su continua incapacidad para prosperar y llevándolo a un mal estado mental y a la determinación de morir".

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Las autoridades afirmaron que la violencia en sí misma era "de naturaleza simbólica". La Universidad de Brown y Loureiro, escribieron los investigadores, representaban para el tirador "sus fracasos personales y las injusticias que percibía que le habían infligido otros a lo largo del tiempo".

"Al atacarlos, Neves Valente probablemente logró superar su vergüenza y envidia utilizando la violencia para castigar a aquellas comunidades que, según él, contribuyeron a su caída", afirmó el FBI.

Sin embargo, incluso al exponer ese marco, los investigadores reconocieron sus límites, señalando que solo el propio Neves Valente conocía la razón completa detrás de los ataques y que los factores de estrés de salud mental por sí solos no pueden explicarlos por completo.

Tras los ataques, los investigadores dijeron que Neves Valente grabó una serie de videos y mensajes de audio en los que confesaba los tiroteos, no expresaba remordimiento y daba voz a algunas de las quejas que más tarde se describieron en la evaluación del FBI, pero no ofrecía una explicación clara de sus acciones.

Los investigadores han afirmado que Neves Valente actuó solo y que los ataques no tenían ninguna conexión conocida con el terrorismo.

Las víctimas de Brown demandaron a la universidad

Las autoridades indicaron que Neves Valente asistió brevemente a Brown como estudiante de doctorado a principios de la década de 2000, pero no completó el programa, una conexión que, según los investigadores, influyó posteriormente en la forma en que él veía a la universidad. Las armas de fuego utilizadas en los ataques fueron compradas legalmente en Florida años antes, según los investigadores.

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Las conclusiones se dan a conocer mientras los estudiantes heridos en el ataque presentaron una demanda a principios de esta semana ante el Tribunal Superior de Rhode Island, alegando que la universidad ignoró advertencias previas sobre el tirador y no proporcionó la seguridad adecuada que podría haber evitado la tragedia.

"Como resultado directo e inmediato de los actos de negligencia antes mencionados por parte de la Universidad de Brown, el demandante sufrió y padeció lesiones personales graves y severas, lo que le causó un gran dolor físico, mental, nervioso y en el sistema nervioso", afirma una de las demandas.

Los nombres de los demandantes no se han revelado.

Un portavoz de la Universidad de Brown dijo que estaban revisando las demandas "cuidadosamente y con prontitud".