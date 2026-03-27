Donald Trump El Ártico pierde superficie de hielo más grande que el estado de Texas mientras una ola de calor sin precedentes sacude el planeta La extensión del hielo marino invernal iguala su récord más bajo; la pérdida de superficie es equivalente a dos veces el tamaño del estado de Texas, mientras expertos califican las temperaturas de marzo en Asia y América como "el evento de calor más extremo de la historia".

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El termómetro global ha entrado en una fase de anomalías extremas. Mientras el hielo marino del Ártico finaliza su temporada de crecimiento invernal empatando su nivel más bajo registrado, una serie de olas de calor están batiendo récords de temperatura en cinco continentes, dejando a la comunidad científica en alerta por la celeridad del cambio climático.

El Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) confirmó que el pico máximo de hielo marino en el Ártico alcanzó este año apenas los 14.29 millones de kilómetros cuadrados. Esta cifra es virtualmente idéntica al mínimo histórico del año pasado y se sitúa 1.36 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de las últimas tres décadas; una pérdida de superficie equivalente a dos veces el tamaño del estado de Texas. Walt Meier, científico sénior del NSIDC, advirtió que no se trata de un fenómeno aislado, sino de un "descenso constante". La falta de este "hielo blanco" es crítica: al reducirse la superficie reflectante, el océano absorbe más energía solar (efecto albedo), lo que acelera el calentamiento de las aguas y altera la corriente en chorro, el flujo de aire que regula el clima en todo el hemisferio norte.

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Marzo: El mes de los récords

Mientras los polos se debilitan, el resto del mundo experimenta temperaturas propias de un verano avanzado. El climatólogo Maximiliano Herrera ha descrito la situación en Asia como inédita, con decenas de miles de récords mensuales superados por márgenes asombrosos de entre 17 y 19 grados Celsius. En América el panorama no es distinto:

México: Miles de récords han caído, registrando temperaturas superiores a las habituales en mayo.

Estados Unidos: Dieciséis estados batieron récords de calor la semana pasada; localidades como San Luis registraron días más calurosos que su máximo histórico de abril.

África y Australia: También reportaron anomalías térmicas extremas durante el cierre del mes.

El contraste de la Antártida

En un giro meteorológico inusual, mientras el resto del globo se quema, la Antártida registró esta semana el día de marzo más frío de la historia mundial, con una temperatura de -76.4 grados Celsius. Sin embargo, los expertos aclaran que estos eventos extremos —tanto de frío como de calor— son síntomas de la desestabilización climática. Aunque el hielo marino antártico no alcanzó mínimos históricos este febrero, los científicos subrayan que la variabilidad local no oculta la tendencia global: el planeta está perdiendo su capacidad para regular el calor de manera eficiente.

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Consecuencias más allá del termómetro